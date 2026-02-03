Real Betis
Lesión de Giovani Lo Celso: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Betis
El mediapunta de Rosario sufre una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho
El Real Betis Balompié ha comunicado este martes 2 de febrero, una vez ha concluido el mercado de fichajes, la lesión de Giovani Lo Celso. El mediapunta de Rosario entró en Salónica en el minuto 62' y estuvo sobre el césped ante el PAOK apenas seis más, teniéndose que marchar por un dolor muscular.
Fue Manuel Pellegrini quien al término del encuentro en Grecia habló sobre el estado del argentino, confirmando que sería baja para medirse al Alavés y también seguramente frente al Feyenoord. "Lo de Gio fue al minuto de entrar. Hasta que no tengamos los exámenes médicos no sabremos, pero lo que es seguro es que para el próximo partido no están. Veremos después, de acuerdo a los exámenes médicos que se terminen, la gravedad de la lesión de cada uno", afirmó el Ingeniero sobre Lo Celso y sobre Aiitor Ruibal, que también sintió molestias en tierras helenas aunque estas parecen de menor importancia.
Parte médico del Real Betis Balompié
"El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso".
Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Real Betis Balompié
A tenor del parte médico, que habla de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior, el escenario más habitual en este tipo de dolencias apunta a una baja de varias semanas. En términos de plazos, lo normal es que el jugador necesite en torno a más de un mes para volver a competir, siempre que la recuperación avance sin contratiempos y pueda completar la readaptación y el regreso progresivo al trabajo con el grupo.
En cualquier caso, el propio comunicado del club deja claro que no hay una fecha cerrada, ya que su reincorporación dependerá de la evolución del proceso. Eso abre una horquilla razonable que puede irse hacia las 6–8 semanas como marco más probable, con la cautela de que, si aparecen molestias en la zona tendinosa o se busca máxima prevención para evitar recaídas, el regreso podría demorarse algo más.
Ante ello, sería baja durante todo el mes de febrero, perdiéndose los dos choques con el Atlético de Madrid de Copa y Liga, y los de Mallorca, Rayo, Sevilla, Getafe y Celta también de Liga A ellos tendrían que sumarse unas posibles semifinales de Copa del Rey en caso de eliminar el jueves a los colchoneros, y los octavos de final de la Europa League.
