Manu Fajardo destaca el compromiso de Bakambu con el Betis: "Se ha dejado todo en el terreno de juego"

El pasado lunes 2 de febrero se bajó el telón del mercado invernal y, en el Real Betis Balompié, todas las miradas apuntan a Manu Fajardo. El director deportivo verdiblanco ha ejercido de portavoz de una ventana marcada por un único movimiento de entrada: Álvaro Fidalgo, presentado este martes por la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En el acto también comparecieron Ángel Haro, presidente de la entidad, y el propio Fajardo, que desgranó la hoja de ruta seguida por el club en estas semanas decisivas.

En su balance, Fajardo puso el foco en lo que deja este mercado: un solo refuerzo para la plantilla que dirige Manuel Pellegrini de cara al tramo final de temporada, con el equipo aún vivo en tres competiciones. Una planificación con una cara nueva, pero también con una asignatura pendiente: no se logró dar salida a Cédric Bakambu, una operación que el Betis buscó hasta el cierre y que bloqueó la llegada de un nuevo delantero centro.

Valoración del mercado: "La valoración es positiva y la nota será a final de temporada. Uno quiere siempre más, ayer lo hablaba y creo que eso es bonito y el día que deje esa exigencia o autocrítica no estaré aquí sentado. Todas las plantillas son mejorables, pero no creo que en LaLiga existan difícilmente 15 equipos mejores que el Betis".

Eliminatoria de Copa vs Atlético: "Un partido importante (Atlético), tenemos bajas sensibles pero quiero poner en valor el papel del grupo y lo que ha hecho que este equipo permanezca ahí y no se caiga en situaciones muy hostiles y lo agradezco a todo el grupo, en nuestro campo será donde juguemos. El Atlético será un rival que nos exigirá al 200%, tenemos nuestra afición y se espera una entrada por encima de 60.000 aficionados y máxima confianza en los que salgan al campo".

Lesión de Lo Celso y cambio en el mercado: "A nivel interno es cierto que, por todos es sabido la buena relación con Manuel, para él la prioridad no era el delantero, él reclamaba más talento y protagonismo con balón, y sin él hemos sufrido y hemos precipitado el movimiento de Fidalgo y se debe a eso".

Cambio en lista europea para dar entrada a Fidalgo: "Es una decisión que hay que tomar antes del viernes a las 5 de la tarde, en las próximas horas tendré una reunión con Manuel para saber cuál es la prioridad que él en ese cambio de la lista UEFA".

Coordinación con administraciones ante lluvias: "Estamos hablando con el Ayuntamiento, para saber la precisión de las lluvias y habrá que medir con mucha antelación si hay lluvias y Sevilla con lluvias se atasca, y ya hemos tenido dificultades con el tráfico y habrá que ir mucho antes al estadio. Con respecto a anular el partido no se ha puesto en contacto conmigo la Federación y entiendo que no lo estarán valorando".

Mercado y no salida de Bakambu

Salida de Cédric Bakambu: "El mercado es pasado. Dentro de un periodo acontecen muchos movimientos, recibimos intereses por Cédric, hay que tener en cuenta la opinión del jugador y respetarla. Cédric con más o menos acierto siempre se ha dejado todo en el terreno de juego, fue pieza importante para llegar la temporada pasada a una final europea, lo apoyamos al 200%. El mercado ya es pasado".

Plan previsto si había salida de Bakambu: "Respecto al delantero y siendo honesto y realista, desde el rol de Director Deportivo estás pendiente de una serie de cosas y me gustaría poner en valor de los aquí presentes, como director deportivo, que nunca han parado de estar opciones reales para dotar a la dirección deportiva de opciones en todas las demarcaciones. En un mercado hay que estar atento a todo y no sabemos qué posición puede salir, hemos estado tranquilos. Estamos alineados con el entrenador y preparados para llevar a cabo distintas operaciones de entradas".

¿Delantero apalabrado para verano?: "No te voy a responder a esa pregunta, es cierto que el mercado nunca para al menos para la dirección deportiva del Betis, estamos cambiando algunos aspectos, si sale publicado o damos pistas encarecemos el producto y tiene que servir de ejemplo cómo hemos llevado la operación de Álvaro Fidalgo. Entendiendo y respetando vuestra profesión tenemos que seguir así".

Fichaje de Robson: "Es un perfil que nos ilusiona mucho, trabajamos con plena comunicación con Miguel, con su equipo de trabajo y estamos convencidos de que puede dar muchas alegrías en el corto y en el medio plazo".

Ensalza a Valentín y pide paciencia para Deossa y Riquelme: "Un fichaje que nos ilusionó mucho, es una bestia física, hay que tener paciencia y lo más ingrato del fútbol es la inmediatez y en pocos clubes se suele tener paciencia, aquí se confía en los procesos que en otros tipos de clubes no se tiene. Hemos estado cerca para hacerle ver lo que es el Betis y LaLiga y está demostrando la clase de jugador que es y tuvimos que pelear con la Premier League por su fichaje. Confiamos en Nelson. Respecto a Roro hago la misma reflexión que para Nelson, o Valentín, que parece que lleva 100 partidos en España. Detrás del acierto en el verde está el compromiso, ellos son conscientes de que a veces no han estado a la altura" .