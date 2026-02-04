La Cartuja, a prueba de la borrasca Leonardo: el Betis-Atlético sigue en pie y apunta a otro récord de público

La borrasca Leonardo mantiene a Andalucía en alerta, con incidencias en carreteras, desalojos y un temporal que ha obligado incluso a suspender actividad lectiva en distintos puntos de la comunidad. Pero, en lo que respecta al fútbol, en el Real Betis Balompié el mensaje es nítido: no hay señales de suspensión para el Betis-Atlético de Madrid de este jueves 5 de febrero (21.00) en La Cartuja, encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

En el club verdiblanco trabajan con normalidad en la previa, aunque con un ojo puesto en el cielo y otro en los accesos. Ángel Haro explicó este martes en la presentación de Fidalgo que la entidad está coordinándose con las administraciones: "Estamos hablando con el Ayuntamiento, viendo la previsión del tiempo… Habrá que venir con mucha antelación y tener paciencia, porque en Sevilla cuando hay lluvia hay atascos".

El presidente fue incluso más claro al ser cuestionado por una hipotética suspensión: "Conmigo no se ha puesto en contacto la Federación y entiendo que no será una posibilidad ni la estarán valorando cuando no se me ha comunicado".

La línea es compartida en el vestuario. Manuel Pellegrini reconoció hace unas horas en la previa que el temporal ya se dejó notar en la preparación: "Estuvo bastante difícil el entrenamiento de la mañana, mucho viento… cuesta hacer sobre todo el trabajo de balón detenido, lo más habitual en la previa". Aun así, el técnico chileno subrayó que, al menos a nivel de información oficial, no hay ninguna alerta interna: "Todo el mundo tiene que estar atento a cómo viene la parte de clima… pero por lo menos personalmente no he tenido ninguna información".

Récord de asistencia en La Cartuja

Mientras tanto, La Cartuja se prepara para una noche de las grandes. En el Betis dan por hecho que, si el tiempo concede una tregua —con lluvia durante la mañana y una tarde más respirable—, la asistencia será masiva. La entidad ya ha superado las 66.000 entradas vendidas entre activaciones de socios y público general, con la posibilidad real de rozar el lleno en un estadio que supera los 69.000 espectadores. Sería, además, un nuevo paso hacia una plusmarca que ya asoma en el horizonte: el techo bético de la temporada en La Cartuja se registró el 31 de agosto ante el Athletic (65.222).

La grada baja de Gol Sur, de hecho, está empujando para que el ambiente se note desde antes: hay llamamiento a entrar una hora antes y que los jugadores y el cuerpo técnico sientan el calor del beticismo desde mucho antes de jugarse el pase a las semifinales de la Copa del Rey.

Entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol / Real Betis

En lo deportivo, Pellegrini asume el tamaño del desafío: "Un partido muy difícil… pero con mucha confianza aquí en nuestra casa tenemos posibilidad de pasar". Y también lo verbalizó Manu Fajardo, director deportivo del Betis, que quiso poner el foco en la fortaleza del grupo pese a las bajas: "El Atlético será un rival que nos exigirá al 200%… se espera una entrada por encima de 60.000 aficionados y máxima confianza en los que salgan al campo". Álvaro Fidalgo se estrenará en la convocatoria, Antony estará disponible y Junior y Riquelme regresan, mientras que Cucho no llega y se une a las bajas de Bellerín, Amrabat, Isco y Lo Celso.

Por ello, y ante la dureza de la borrasca Leonardo, se recomienda prudencia en los desplazamientos y antelación en los accesos para una noche de récord en La Cartuja. Quedan algo más de 24 horas para el Real Betis Balompié-Atlético de Madrid.