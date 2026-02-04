Pellegrini recibe buenas y malas noticias para el duelo de Copa ante el Atlético

El Real Betis Balompié tendrá este jueves un partido clave en la Copa del Rey: los cuartos de final en La Cartuja frente al Atlético de Madrid, que llegará a la capital hispalense bajo la borrasca Leonardo y con caras nuevas en la expedición. Una de ellas, Ademola Lookman, que apunta incluso a su estreno como colchonero ante los de Manuel Pellegrini, que empiezan a recuperar esta semana a hombres clave de la enfermería y que ya tienen entre sus filas a Álvaro Fidalgo, único fichaje invernal.

Busca el conjunto verdiblanco esa trilogía de triunfos en el recinto de La Cartuja en un día copero que estará pasado por agua, factor que no afectará para que los béticos rocen esos 65.222 aficionados que acudieron al Athletic el pasado mes de agosto.

Un duelo crucial para los de Manuel Pellegrini, a tres encuentros ya de una final que también jugarían como local. Para ellos continúan la preparación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde el propio Ingeniero hablará sobre el encuentro copero y las altas y bajas de los verdiblancos para el partido y el resto de la semana, así como puede ofrecer luz sobre la elección que tomará en portería.

Fidalgo y Antony se apuntan al Atlético; Cucho, baja

Son muchas las incógnitas que rodean al once del técnico chileno de cara al Atlético de Madrid en una citación en la que ya podrá contar con Álvaro Fidalgo tras entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Él mismo confirmó el martes en su acto de presentación el pasado martes que estaba para jugar: "Vengo entrenando y jugando sin ningún problema, en 5 años estuve en el 97 o 98% de los partidos del América. Entrené hoy a la tarde y mañana lo haré con el grupo si Dios quiere. Si quieren, estaré disponible, me muero de ganas".

Antony, Abde, Deossa y Chimy en el entrenamiento del Betis / El Correo

Será Pellegrini quien decida si el ovetense está ya para sumarse a la citación según lo haya visto en la sesión, pero el que estará seguro será Antony. La pubalgia le hizo descansar el martes y ejercitarse en el interior de las instalaciones donde conoció al ex del América junto a Cucho Hernández, quien no ha entrenado tampoco este miércoles y será baja contra los de Simeone.

Tanto Junior Firpo como Rodrigo Riquelme han sumado esta mañana otra sesión grupal más y se incorporan a la convocatoria e incluso podrían tener minutos. Con Bellerín, Amrabat, Isco, Lo Celso y Cucho en el dique seco, toda ayuda será buena para el Betis de Pellegrini de cara a la segunda mitad para tener diferentes opciones de pasar una complicada eliminatoria ante los colchoneros.