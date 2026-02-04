Pellegrini confirma a Adrián como titular y a Fidalgo en la convocatoria: "Viene jugando normalmente, con pretemporada hecha"

El Real Betis Balompié se ejercitó este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la novedad de Álvaro Fidalgo en la sesión grupal y con la vuelta de Antony tras descansar el día anterior. Cucho Hernández no entrenó y es baja tanto para el duelo de este jueves en Copa del Rey ante el Atlético como para el domingo en el Metropolitano.

Al término de la sesión habló en sala de prensa Manuel Pellegrini, que confirmó a Adrián San Miguel como portero verdiblanco ante los de Diego Pablo Simeone sin dar rienda suelta a modificaciones: "No vamos a cambiar nada", dando por hecho que el sevillano, que ha jugado toda la Copa ante Palma del Río, Torrent, Murcia y Elche, estará bajo palos este jueves en La Cartuja. Álvaro Fidalgo entrará en una convocatoria a la que vuelven Junior Firpo y Rodrigo Riquelme.

No salida de Cédric Bakambu: "¿Bakambu? El fútbol, a veces, no tiene memoria. Nos ayudó mucho para meternos en la final de la Conference".

Altas y bajas: "Cucho no ha entrenado hoy día y tampoco está en la lista de jugadores citados para mañana. En el caso contrario, bueno, de Rodrigo y de Junior, los dos hicieron entrenamiento normal y están los dos en la lista de citados".

Adrián será titular: "No, no voy a apostar por ningún cambio, mañana va a jugar Adrián, que está haciendo la Copa y lo está haciendo muy bien, así como creo que en un momento necesitábamos que Pau retomara después de una lesión, donde él salió del equipo también jugando muy bien, Álvaro lo venía respondiendo, así que creo que esos tres partidos a Pau le vinieron muy bien para continuar en su nivel. Seguramente algún error de él, se habría cuestionado el cambio de portero, ahora la vuelta de Álvaro Valles, ahora le toca a Adrián, son tres porteros muy parejos, andan los tres muy bien, a las cuales yo confío plenamente".

Álvaro Fidalgo, citado ante el Atlético

Explica el fichaje de Fidalgo: "Teníamos un cupo y se ocupó con un gran jugador como Álvaro Fidalgo, en una posición donde tenemos lesionados de larga duración, como Isco y Lo Celso".

Convocado Fidalgo: "Se integró ya con nosotros ayer. No pudo entrenar, así que hoy día ya se movió con el plantel. Él viene jugando normalmente, con pretemporada hecha, así que no tiene ningún problema para estar mañana en la lista de citados. Y veremos si tiene algunos minutos o no. Pero se ha integrado, como digo, sin ningún tipo de problema".

Describe a Fidalgo: "Bueno, es un jugador hábil, que además juega en varias posiciones de mediocampista. Es más ofensivo, es un jugador de buen toque de final, de llegar al área. Es un mediocentro creativo".

Atlético de Madrid: "Un partido muy difícil, como son todos. Mucho más cuando hay que enfrentar al equipo del poderío de Atlético de Madrid. También con mucha confianza aquí en nuestra casa tenemos posibilidad de pasar a las semifinales, que sería muy importante ya que es partido de ida y vuelta y la final, como dije anteriormente, se juega también aquí en casa. Así que ojalá hagamos un partido muy completo, muy concentrado. El año pasado lo pudimos ganar acá, este año tuvimos un par de goles en minutos cruciales, que no nos permitieron un partido bastante parejo, haber sacado un mejor resultado. Así que esperamos mañana conseguirlo".

Defiende al Cholo: "Yo no creo que el Cholo Simeone pueda ser discutido en Atlético de Madrid. Un técnico que lleva tantos años en el mismo club, con un estilo de juego claro, con logros importantes. Quizás siempre un poco detrás de las dos instituciones que son más poderosas, que tienen mayor presupuesto. Yo creo que es poco lo que se le puede cuestionar al trabajo del Cholo. Además, tantos años en una institución tan grande como es Atlético de Madrid. Así que vamos a ver al Atlético de Madrid que lo conocemos, rendidor, sacador de resultados, con un estilo claro y tenemos que hacer un partido muy completo".

Cambio en la lista A de Europa League: "La verdad que todavía no tenemos urgencia de realizarlo hasta que se acabe la fecha. Ya veremos cuál es el jugador que de acuerdo también a la recuperación de sus lesiones, los que tienen plazos más largos, cuál es el cambio que hacemos".

Dificultad del viento por la borrasca Leonardo: "Estuvo bastante difícil el entrenamiento de la mañana, mucho viento, así que cuesta hacer sobre todo el trabajo de balón detenido, que normalmente es lo que se hace antes de los partidos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar atento a cómo viene la parte de clima, tanto para hoy día como para mañana, pero por lo menos personalmente no he tenido ninguna información".

Situación de Bakambu: "No es cómodo estar nombrado primamente para salir, el fútbol tiene poca memoria, nos ayudó muchísimo a llegar a la final de la Conference, como dije hay momentos mejores, momentos peores, le tocó a Chimy entrar en la Copa del Rey y clasificarnos en la ronda siguiente, ya le tocara a él su oportunidad. En el último de Europa League no estuvo citado porque estaba suspendido, en el último partido no jugó porque está envuelto en todo este murmullo, pero es un jugador que sabe perfectamente las responsabilidades que tiene, es uno más del plantel y está absolutamente considerado".