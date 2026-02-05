El Betis bate el récord de asistencia en La Cartuja en una noche ante el Atlético de Madrid con 66.810 espectadores

El estadio de La Cartuja vivió finalmente una de esas noches destinadas a quedar en la memoria en el encuentro entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid de cuartos de final de Copa del Rey. Pese a la amenaza meteorológica durante buena parte del día, los aficionados respondieron con una asistencia masiva que se tradujo en récord de público del Betis esta temporada: 66.810 espectadores.

Álex Mérida

Con más de 66.000 aficionados en las gradas y rozando el lleno en un recinto con capacidad para algo más de 69.000 espectadores, el ambiente fue el de una gran cita desde mucho antes del inicio del encuentro.

La Cartuja rugió desde una hora antes

Especial protagonismo tuvo la grada baja de Gol Sur, que cumplió con el llamamiento lanzado durante la semana y comenzó a empujar desde una hora antes del pitido inicial. En el calentamiento de los de Manuel Pellegrini las miles de gargantas béticas que adelantaron la entrada a La Cartuja se hicieron notar. "Volveremos a llevarte a la gloria", se pudo leer en dicha parte del estadio.

"Volveremos a llevarte a la gloria", tifo en el Betis-Atlético de Copa del Rey / Álex Mérida

Incluso horas antes, en los aledaños del estadio se registró gran afluencia de béticos que no quisieron perderse la previa de un encuentro importante en la temporada. El recibimiento al equipo y al cuerpo técnico marcó el pulso de una noche en la que La Cartuja rugió desde el primer momento para acompañar al Betis en su camino hacia las semifinales.

El dato supone además un nuevo hito para el club verdiblanco, que deja atrás la anterior plusmarca establecida el pasado 31 de agosto ante el Athletic Club, cuando se congregaron 65.222 personas. La respuesta de la afición confirmó las previsiones que manejaba la entidad en los días previos y reforzó la apuesta por convertir el choque de Copa del Rey en un gran acontecimiento social y deportivo.