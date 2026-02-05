La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla "valora" con la Federación si se juega el Betis-Atlético

La borrasca Leonardo sigue marcando el pulso en Sevilla y en Andalucía y también condiciona la disputa del Betis-Atlético de Madrid de cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará este jueves 5 de febrero (21.00) en La Cartuja. El partido a esta hora sigue en pie, pero la meteorología ha obligado a abrir la carpeta de escenarios y a intensificar la coordinación entre administraciones, Federación y los clubes.

El temporal de lluvias y viento asociado a la borrasca Leonardo está provocando una interrupción generalizada del tráfico ferroviario en Andalucía, dejando a miles de viajeros sin tren. Según Renfe, se han cancelado todos los Cercanías de Sevilla y Cádiz, además de la línea C2 de Málaga, y también se han suspendido numerosos servicios de media y larga distancia. Renfe ha habilitado cambios de billete gratuitos para afectados y mantiene la información por sus canales habituales.

En las carreteras la situación tampoco mejora. La borrasca Leonardo mantiene este jueves a Sevilla en aviso amarillo (hasta las 18:00) por lluvia y rachas de viento, con desalojos preventivos en zonas cercanas a cauces. Hay casi una veintena de carreteras cortadas, incluida la SE-20, que sigue cerrada por daños y riesgo en el cauce del Miraflores, aunque se valora reabrir un carril al mediodía si mejora el tiempo. DGT y 112 piden evitar desplazamientos y extremar la precaución.

Tal es la situación en la capital andaluza que el Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado cerrar las compuertas del Muro de Defensa de Triana como medida preventiva ante el aumento del nivel del Guadalquivir por las lluvias intensas asociadas a la borrasca Leonardo. La decisión se tomó a primera hora de la mañana, después de una noche en la que el río siguió creciendo y se dispararon las alertas en distintos municipios, en un contexto de suelos saturados y ríos y embalses casi al límite.

Ante todo lo descrito, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoció que se está analizando el contexto, aunque trasladó un mensaje de optimismo apoyado en las previsiones: "La situación mejora considerablemente a mediodía. Dicen todas las previsiones que no sólo dejará de llover, sino que el viento debería desaparecer también a mediodía", explicó. Sanz añadió que el Consistorio ya ha trasladado la información a la RFEF: "Se ha informado a la Federación Española del Fútbol de cuál es la situación en este momento. Se está valorando qué se hace con el partido, pero la situación es que mejora considerablemente dentro de unas horas".

Estadio de La Cartuja este jueves 5 de febrero de 2026 antes del Betis-Atlético de Madrid / Estadio de La Cartuja

Más de 65.000 aficionados en La Cartuja

En clave verdiblanca, el Betis mantiene la línea de prudencia institucional. Desde el club recalcan que no tienen la potestad de aplazar: “La decisión de aplazar o no el partido no puede tomarla el club. Son las autoridades y la RFEF los que tienen esa potestad”. A media mañana, según la entidad, no hay cambios: “De momento sólo podemos remitirnos a lo que ha dicho el alcalde José Luis Sanz esta mañana. A esta hora no hay ninguna novedad a ese respecto”. Eso sí, el contacto es constante: “El contacto entre todas las partes es permanente y si hubiera novedades os avisaríamos”.

El contexto añade tensión a una noche que apunta a grande en La Cartuja. En el Betis siguen contando con una entrada masiva si el tiempo concede tregua. El club ya ha vendido más de 66.000 entradas entre socios y público general y ve factible rozar el lleno en un estadio de más de 69.000 localidades, superando incluso el mejor dato bético del curso en La Cartuja (65.222 ante el Athletic el 31 de agosto). La recomendación, en cualquier caso, se mantiene: anticipación en los accesos y paciencia en los desplazamientos, especialmente en una ciudad que sufre en tráfico cuando llega la lluvia.

Además, desde la grada baja de Gol Sur se está promoviendo que el ambiente se sienta desde muy temprano, con un llamamiento a entrar una hora antes para recibir a jugadores y cuerpo técnico con el calor de la afición y empujar desde el inicio en un partido que decide el pase a semifinales de la Copa del Rey.

En lo deportivo, el equipo de Manuel Pellegrini ha trabajado con normalidad dentro de la lógica de una semana condicionada por el viento y el agua, y el vestuario mira al Atlético con el foco en el desafío competitivo. Pero el primer rival del día, antes incluso del conjunto colchonero, es el parte meteorológico. La lectura oficial, de momento, es clara: se valora qué hacer, pero todo apunta a que el escenario irá a mejor con el paso de las horas y que el encuentro de cuartos de Copa del Rey se jugará tal y como está previsto.