Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)

"Volveremos a llevarte a la gloria", rezaba en el Gol Sur de un estadio de La Cartuja abarrotado en el que se batió un nuevo récord de asistencia en el Real Betis Balompié-Atlético de Madrid de Copa del Rey.

Hasta los cuartos de final de la competición duró el conjunto de Manuel Pellegrini en una noche en la que el principal culpable de la derrota de los verdiblancos fue el Ingeniero. Las decisiones de salir con Adrián San Miguel bajo palos para gestionar el vestuario y de dejar a Natan -central más poderoso y rápido- en el banquillo en el primer tiempo le costó muy caro a un Betis al que Lookman, Griezmann y Barrios desdibujaron por completo.

El ambientazo en el recinto que comparten Sevilla y Santiponce hacía presagiar un partido de altos vuelos que duró sólo 12 minutos, el tiempo que tardó en presentarse en la meta del sevillano el conjunto de Diego Pablo Simeone.

La había tenido Abde en una jugada personal a los seis minutos tras un gran envío en largo de Llorente, pero lo que intentó era tan atrevido como complicado con un golpeo al palo largo desde una larga distancia que se perdió con relativa cercanía a la meta de un Juan Musso. El argentino sería un mero espectador en los 45' iniciales y sólo tendría que hacer acto de presencia de manera testimonial en el segundo tiempo.

A los 12 minutos ya había marcado David Hancko. Koke botó el córner que provocó Bartra evitando ya el primero del Atlético, y a su salida el central colchonero ganó la partida en el primer palo a la zaga bética y a un Adrián que se comió el gol por completo.

El tanto de los de Simeone no sirvió para que el Betis de Pellegrini espabilara y contrarrestara a un conjunto rojiblanco ordenado tácticamente y demostrando también técnicamente estar a años luz de los verdiblancos. Los jugadores béticos, meras comparsas persiguiendo sombras y viendo cómo el Atlético ganaba cada acción y salía con ventaja de la misma, fruto a veces de la ineficaz presión en salida del Betis.

Fotogalería | Real Betis - Atlético de Madrid / Raul Caro / EFE

Pareció rehacerse antes de la media hora con dos llegadas para firmar el 1-1 en la que ni Fornals ni Chimy estuvieron acertados. El argentino, tras una buena combinación de Antony con el castellonense no estuvo en el punto de penalti como sí estuvo en el 30' Giuliano Simeone para hacer el segundo de los colchoneros tras una dejada de Ruggeri, que le ganó a Aitor y Bartra el duelo.

Desaparecido por completo, en el 37' Ademola Lookman haría su primer gol con la casaca atlética tras una grandísima jugada personal en la que retrató a todo el Betis y demostró lo mucho que puede aportarle a los de Simeone con su verticalidad y calidad con el balón en los pies.

La Cartuja, que presentó un lleno de 66.810 espectadores, empezó a perder afluencia de público una vez la eliminatoria había quedado vista para sentencia.

Tras el descanso actuó Pellegrini con Natan, Ángel Ortiz y Fidalgo por Bartra, Deossa y Chimy, pero cuando el central brasileño demostró en la primera carrera a campo abierto la facilidad que tiene para recuperar metros gracias a su zancada, el 0-3 ya campeaba en un electrónico que acabaría engrosándose del lado Atlético. Abde tuvo una para hacer el 1-3 antes del 50'.

En el segundo tiempo la única nota positiva para el Betis fue terminar sin lesiones, puesto que la eliminación era un hecho que Griezmann se encargó de constatar con el cuarto en otra transición ofensiva de los rojiblancos que terminaron con superioridad. Esta vez fue Lookman el que cedió al francés tras atraer todo el peligro en la frontal para que le doblara las manos a Adrián San Miguel.

Por algún motivo extraño, Pellegrini decidió con todo ajusticiado que Abde debía seguir en el campo y no lo descargó de minutos de cara al domingo, algo que sí hizo con Marc Roca dando entrada a Altimira y con Antony entregándole minutos a Rodrigo Riquelme ante su ex equipo, ante los que estuvo inoperante en su vuelta de lesión.

En el 83', Thiago Almada hizo el quinto tras parar Adrián la primera a Griezmann aunque dejando el balón suelto en el punto de penalti.

Deberá pasar página rápido Manuel Pellegrini y toda la plantilla del Real Betis Balompié después de una noche en La Cartuja en la que el beticismo estuvo muy por encima del equipo y de unas decisiones tan inexplicables del Ingeniero que nunca se vieron en los seis años que lleva en el banquillo bético. Hay veces que la coherencia ha de primar por encima de la gestión y de los galones.

La diferencia entre Adrián y sus dos competidores es tan amplia como el error de concepto de salir sin Natan o el planteamiento táctico de jugarle al Atlético de Madrid a tumba abierta en vez de proponerle un partido largo, en el que Aitor en punta hubiera sido una variante mucho más óptima que ver cómo Chimy demuestra que para ciertos escenarios no tiene el nivel requerido.

La comisión deportiva también tiene su cuota de responsabilidad por ser incapaz de colocar a jugadores cuyo techo está muy por debajo al que un Betis europeo debe aspirar. O igual es que la exigencia sólo interesa para contar un relato interesado.