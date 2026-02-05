Pellegrini asume su error con el once inicial: "Por el rendimiento que tuvimos está claro que no fue el mejor"

El Real Betis Balompié cayó goleado ante el Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey. Al término del partido habló Manuel Pellegrini, que analizó la dura derrota ante los de Diego Pablo Simeone y que repasó también sus decisiones y los nombres propios del encuentro.

Reconoció el Ingeniero que "no esperábamos esta derrota. Hicimos un partido muy mal jugado, tanto en defensa como en ataque. Hasta el córner estaba el partido parejo y les abrió el marcador, tuvieron tres contras muy claras que convirtieron. Defensivamente, el equipo no funcionó y ofensivamente, tampoco".

Una derrota dura: "Es una derrota que era en una Copa que hacía ilusión llegar arriba. Asumimos toda la responsabilidad, sobre todo la amargura de quedarnos fuera de la Copa del Rey".

Muchos errores: "No hemos hecho bien nada, a excepción del córner que estaba más o menos parejo. No logramos concretar las ocasiones que tuvimos y nos hicieron cinco goles, hay que hacer buena autocrítica, asimilarlo lo antes posible y salir por el camino".

Virtud del Atlético: "El rival estuvo muy acertado en las ocasiones, tuvieron muchos espacios para finiquitar con jugadores de mucha calidad que no perdonan. Nos tocó una noche negra en defensa y lo pagamos".

Decisiones en el once: "Cuando uno pierde uno se arrepiente de los cambios y los once que puso. Hay que tener autocrítica cuando las cosas no suceden, uno toma bastante tiempo para pensar el mejor once. Estimamos que este era por una serie de conceptos. Por el rendimiento que tuvimos está claro que no era el mejor, nos superaron ampliamente. Lo hablamos antes del partido, que con su primer gol se abría el partido para su estilo de juego. Tuvimos un par de ocasiones para empatar y luego en las contras nos liquidaron. Nos están haciendo muchos goles a balón parado, sin duda".

Análisis de la derrota: "Son muchas las razones para ir analizando partido tras partido. Entre todos los equipos pierden y ganan. Es normal que tengamos alguna derrota con tantos lesionados y jugando jueves y domingo. La campaña está dentro de lo que esperamos. Seguimos peleando el quinto lugar y todavía en Europa".

Cambios en el perfil diestro: "Cambiamos todo el sector derecho porque nos estaban haciendo mucho daño. Se lo dije a los jugadores, si pudiera hubiera cambiado a los once".

Decisión de Adrián: "Me parecería injusto echarle la culpa a Adrián de los cinco goles. Él no jugó en los cinco goles de Real Madrid y Barcelona, venía ganándose su puesto. No creo que haya sido responsabilidad en cuanto a los goles. No me arrepiento. Fuimos todos los causantes de la derrota. Lo lamento por él porque venía trabajando bien y haciendo una buena Copa del Rey".

Peor partido del Betis: "No creo que haya sido el peor partido, también el de Real Madrid y Barcelona, son cosas que pasan en el fútbol. Hay que centrarse en volver a ser un equipo competitivo, el mismo hecho de jugar de igual a igual nos hace crecer en otras ocasiones pero sufrir derrotas dolorosas".