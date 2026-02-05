Real Betis
Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid: ninguno estuvo a la altura
Manuel Pellegrini, Adrián, Marc Roca y Chimy Ávila, los peores del conjunto verdiblanco
El Real Betis Balompié hizo el ridículo ante el Atlético de Madrid en unos cuartos de final de Copa del Rey en el que los de Manuel Pellegrini salieron goleados por 0-5 y se quedaron sin el sueño de seguir en una competición cuya final se disputará en La Cartuja.
Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann y Almada hicieron los tantos de los rojiblancos
Las notas de los jugadores del Betis
(0) Manuel Pellegrini: el error más grave en seis años en el Betis sirvió para que todos los béticos vieran la calidad de la plantilla, incapaz de competir en momentos grandes y ante rivales superiores. Con dos porteros de buen nivel no se puede querer gestionar un vestuario. ¿La idea de dejar a Natan en el banquillo? Vaya planteamiento táctico...
Titulares
(0) Adrián San Miguel: el error del 1-0 a los 12 minutos condenó por completo al Betis. En el cuarto dejó blandas las manos y en el quinto despejó al centro.
(4) Aitor Ruibal: si Lookman demuestra ser mejor que tú usa la fuerza para frenarlo e impedirle correr al espacio. De delantero centro demostró ser mejor que Chimy.
(3) Marc Bartra: evitó el gol en el 12' ante Griezmann en el córner que terminaría en el 1-0. Natan lo mejoró cuando entró.
(4) Diego Llorente: ante un Atlético rápido y vertiginoso que corrió a la espalda del Betis se vio desbordado, pero demuestra tener oficio en área.
(4) Valentín Gómez: cuando Giuliano le apretó un poco se vio con pocos apuros. En la segunda mitad Natan le cubrió algunos despistes.
(4) Nelson Deossa: intentó correr y romper líneas ante un Atlético que fue quien acabó desarbolando.
(2) Marc Roca: sobrepasado por completo por el Atlético de Madrid. Falto de ritmo físicamente y sin lucidez con balón.
(5) Antony: fue quien más metido entró en el partido, y acertado, combinando con sus compañeros, con peligro y verticalidad y de sus botas nacieron las mejores llegadas, escasas, de los verdiblancos. Debió irse sustituido antes para descansar.
(4) Pablo Fornals: errático con el balón en los pies y en la toma de decisiones en los primeros minutos. Le faltó templanza para darle el balón a Chimy en la jugada del posible 1-1. Cuando el Betis echa de menos a Fornals tiene poco fútbol que ofrecer, y ahí radica la importancia que tiene el castellonense en el juego de los de Pellegrini. El principio le pasó factura aunque luego le honró rehacerse y no parar de correr ni bajar los brazos.
(5) Ez Abde: a los seis minutos dejó muestras de la enorme calidad que tiene en un control orientado con el pecho y un tiro posterior con el que buscó la escuadra del palo largo de Musso. A partir de ahí le costó hacer la guerra por su cuenta con Marcos Llorente en una noche con muy pocos apoyos y en la que jugó más de espaldas que de cara a la portería.
(1) Chimy Ávila: nueva demostración de que sí, es delantero centro, pero no tiene nivel para un Betis que quiera mejorar y aspirar a más. Falló el 1-1, y hasta que esté Cucho jugará por decreto porque Bakambu directamente no está apto para la élite.
Suplentes
(6) Natan: en la primera carrera que tuvo que dar en repliegue a campo abierto le demostró a Pellegrini que se había equivocado dejándolo fuera del once.
(5) Ángel Ortiz: intentó frenar al desequilibrante Lookman con oficio intentando cortarle las carreras. Salió vencedor en las primeras hasta que vio que poco de lo que hiciera iba a tener relevancia en un Betis roto. Arriba intentó ayudar.
(5) Álvaro Fidalgo: intentó con ganas de participar y aportarle dinamismo al juego del Betis llevando el balón de un lado a otro. Habrá que verlo en otros contextos. Igual sus compañeros no quisieron buscarlo en demasía en una noche en la que era fácil salir más retratado que ovacionado.
(5) Rodrigo Riquelme: apenas entró en contacto con el balón, pero es que poco pudo hacer en un equipo sin alma.
(3) Sergi Altimira: el equipo estaba completamente roto y hundido cuando quiso ponerle serenidad a un Betis desdibujado y con 0-4 ya en el marcador. Entrar para no dar el 100%...
