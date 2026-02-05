El Betis se aferra a La Cartuja para tumbar al Atlético de Madrid en los cuartos de Copa del Rey

La noche de este jueves en Sevilla viene con amenaza de borrasca y aroma de partido grande. La Cartuja acoge a las 21.00 el Real Betis Balompié-Atlético de Madrid de cuartos de final de Copa del Rey.

El temporal ha puesto a Andalucía en alerta y ha condicionado incluso el trabajo de la semana -Manuel Pellegrini admitió que el viento complicó especialmente el balón parado-, pero ni el club ni el vestuario manejan escenario de suspensión. "Conmigo no se ha puesto en contacto la Federación", dejó caer Ángel Haro, mientras se insiste más en la logística llamando a llegar con antelación al escenario del partido.

Todo es parte del plan y Gol Sur ha querido convocar a todo el beticismo a que abarrote las gradas de La Cartuja una hora antes, pero a lo largo de todo el día ya se deja sentir en las calles de la capital andaluza que esta noche hay fútbol. El Betis ha superado ya las 66.000 entradas vendidas y la cifra amenaza con rozar el lleno de un estadio que supera los 69.000 espectadores. Sería otro récord bético en La Cartuja, por encima de los 65.222 que se registraron ante el Athletic el pasado 31 de agosto.

En lo deportivo, el Ingeniero llega a una nueva "final" con el equipo en modo rompecabezas. Las bajas pesan y, sobre todo, condicionan el centro del campo: Isco y Lo Celso están fuera -el argentino, con un parte que apunta a algo más de dos meses-, Amrabat y Bellerín tampoco llegan, y Cucho Hernández se ha caído definitivamente: no entrenó y es baja tanto para el duelo copero como para el domingo en el Metropolitano. Con tantas ausencias, cada alta cuenta como un gol: vuelven Junior Firpo y Rodrigo Riquelme, y el fichaje invernal, Álvaro Fidalgo, entra por primera vez en una convocatoria.

El centrocampista ovetense aterriza con etiqueta de recurso y de oportunidad. Pellegrini lo define como un mediocampista "creativo", de buen toque, llegada y capaz de moverse en varias posiciones. Llega con ritmo, pretemporada hecha y sin necesidad de adaptación física urgente, por lo que todo apunta a que tendrá sus primeros minutos en el segundo acto del partido.

La Copa del Rey la juega Adrián

También está resuelta una de las grandes incógnitas: Adrián será el portero titular. No habrá volantazo. El guardameta sevillano ha sostenido la Copa del Betis en Palma del Río, Torrent, Murcia ante el Elche en La Cartuja y seguirá bajo palos en la noche más exigente del torneo. Pellegrini, fiel a su gestión, premia continuidad y confianza. "No vamos a cambiar nada".

Por delante del sevillano, el once será bastante reconocible. Natan es fijo en el eje y la duda será su compañero (Bartra o Llorente), el lateral izquierdo está abierto entre Valentín Gómez -quien mejor llega- y el recién recuperado Junior, con el rendimiento de Ricardo Rodríguez en cuestión.

En la derecha, Ruibal parte con ventaja por jerarquía ante Ángel Ortiz. En la medular, Marc Roca y Deossa aparecen como pareja para sostener y correr, con Altimira como bala desde el banquillo. Por delante, Pellegrini mira a Antony tocado por la pubalgia, pero disponible si las molestias no le frenan. Abde por la izquierda, Fornals como pieza de enlace y, arriba, Chimy Ávila como referencia ante la falta de alternativas. Bakambu no termina de convencer, pero sigue siendo opción de rotación.

Enfrente espera el Atlético de Simeone, un rival que "saca resultados", obliga a la perfección y que llega con los tres fichajes invernales.

El Betis se agarra a dos certezas: en La Cartuja ha crecido en las últimas semanas y el contexto de Copa iguala jerarquías. Con la final también en Sevilla y el beticismo listo para empujar, los cuartos del torneo del KO aparecen como un examen de altura para cerrar con éxito la trilogía de partidos como local.