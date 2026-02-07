Alineación y horario del Atlético de Madrid-Betis: ¿Pau López o Álvaro Valles?

El Real Betis Balompié viaja este sábado hacia la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid, mismo rival que le endosó cinco goles en los cuartos de final de la Copa del Rey el pasado jueves. El caprichoso calendario asimétrico ha deparado que ambos equipos vuelvan a verse las caras este domingo en el Metropolitano, esta vez con motivo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

En el apartado de novedades de altas y bajas, en el conjunto de Manuel Pellegrini siguen estando los mismos que fueron citados al duelo copero, con Cucho Hernández aún en la enfermería acompañando a Bellerín, Amrabat, Isco y Lo Celso. El argentino, cuya vuelta tras lesión se estimaba para dos meses en principio -aunque parece que será más pero llegará al ansiado Mundial-, ha quedado fuera de la lista A de Europa League para que entre Álvaro Fidalgo.

Alineación del Real Betis Balompié

¿Valles o Pau López?

Ante ello, el Ingeniero ha vuelto esta mañana a la acción en la sesión previa al partido contra los de Simeone con varios posibles cambios en el once y varias incógnitas, una de ellas, bajo palos.

Pellegrini deberá decidir entre Pau López y Álvaro Valles. El de La Rinconada jugó ante el Valencia tras tres encuentros consecutivos del gerundense, por lo que es difícil saber cuál será la elección del chileno tras contar con Adrián en la Copa del Rey. Pau parte con ventaja.

En la defensa también habrá novedades. Junto a Natan en el eje, que volverá tras no jugar incomprensiblemente de inicio frente al Atlético, podría estar Diego Llorente, aunque es cierto que el mejor tramo defensivo del Betis fue con el brasileño en la derecha y Valentín de central zurdo. En los carriles, Ángel Ortiz y Junior Firpo parecen los titulares, aunque es una opción que Ricardo sea quien lidie con Giuliano, una decisión cuanto menos extraña viendo contra los de Corberán el ínfimo nivel del suizo, que fue retratado por Foulquier en punta de velocidad.

Álvaro Fidalgo podría estrenarse en el once junto a Sergi Altimira en el doble pivote. Al ovetense se le vieron maneras y personalidad en un escenario complicado el pasado jueves ante los colchoneros. Marc Roca y Nelson Deossa necesitan un respiro, aunque el de Marmato puede ser una buena baza en la segunda mitad para romper líneas y aportar llegada desde atrás si el choque sigue competido.

Si la pubalgia no le impide estar, Antony será titular en la derecha, con Pablo Fornals en el enganche y con Abde o Rodrigo Riquelme en la izquierda. Vuelve el madrileño al Metropolitano y ello puede propiciar que Pellegrini opte por él en el once dándole descanso, además, al de Beni Melal, que rara vez para debido a lo fundamental que es.

Rodrigo Marina se ejercita con el primer equipo del Betis ante las bajas de Cucho y Chimy Ávila en la previa de la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano / El Correo

En punta todo hace indicar que jugará Aitor Ruibal, puesto que Cédric Bakambu tiene el mismo nivel que Ricardo y su titularidad sería inexplicable. Rodrigo Marina parece que se sumará a la expedición verdiblanca después de su hat-trick en Youth League al Tottenham.

Todo ello al no entrenar Chimy -trabajo de gimnasio- y seguir de baja Cucho Hernández, que si estuviera sano no alimentaría este debate tras no reforzar la dirección deportiva dicha parcela en invierno.

Horario del partido entre el Atlético de Madrid y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará a Madrid para medirse al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en la jornada 23 de LaLiga EA Sports este domingo 8 de febrero a partir de las 18:30 horas en el Metropolitano.

Dónde ver por televisión el Atlético de Madrid-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.