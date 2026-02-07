Real Betis
El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga
El derbi sevillano, correspondiente a la jornada 26, se jugará el domingo 1 de marzo
LaLiga confirmó los horarios de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja.
Viernes 27 de febrero
- Levante-Alavés
Sábado 28 de febrero
- Rayo-Athletic 14:00H.
- Barcelona-Villarreal 16:15H.
- Mallorca-Real Sociedad 18:30H.
- Oviedo-Atlético de Madrid 21:00H.
Domingo 1 de marzo
- Elche-Espanyol 14:00H.
- Valencia-Osasuna 16:15H.
- Real Betis Balompié-Sevilla Fútbol Club 18:30H.
- Girona-Celta 21:00H.
Lunes 2 de marzo
- Real Madrid-Getafe 21:00H.
Horario del partido entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club
El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 26 de La Liga EA Sports el domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 en el estadio de La Cartuja.
Dónde ver por televisión el Betis-Sevilla
El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 26 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
