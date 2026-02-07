Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga

El derbi sevillano, correspondiente a la jornada 26, se jugará el domingo 1 de marzo

Los jugadores del Betis celebran la victoria tras el partido de la jornada 29 de LaLiga entre el Real Betis y el Sevilla FC, este domingo en el estadio Benito Villamarín

Los jugadores del Betis celebran la victoria tras el partido de la jornada 29 de LaLiga entre el Real Betis y el Sevilla FC, este domingo en el estadio Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja.

Viernes 27 de febrero

  • Levante-Alavés

Sábado 28 de febrero

  • Rayo-Athletic 14:00H.
  • Barcelona-Villarreal 16:15H.
  • Mallorca-Real Sociedad 18:30H.
  • Oviedo-Atlético de Madrid 21:00H.

Domingo 1 de marzo

  • Elche-Espanyol 14:00H.
  • Valencia-Osasuna 16:15H.
  • Real Betis Balompié-Sevilla Fútbol Club 18:30H.
  • Girona-Celta 21:00H.

Lunes 2 de marzo

  • Real Madrid-Getafe 21:00H.

Horario del partido entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 26 de La Liga EA Sports el domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Betis-Sevilla

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 26 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

TEMAS

