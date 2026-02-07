El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga

LaLiga confirmó los horarios de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en la que el derbi sevillano se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja.

Viernes 27 de febrero

Levante-Alavés

Sábado 28 de febrero

Rayo-Athletic 14:00H.

Barcelona-Villarreal 16:15H.

Mallorca-Real Sociedad 18:30H.

Oviedo-Atlético de Madrid 21:00H.

Domingo 1 de marzo

Elche-Espanyol 14:00H.

Valencia-Osasuna 16:15H.

Real Betis Balompié-Sevilla Fútbol Club 18:30H .

. Girona-Celta 21:00H.

Lunes 2 de marzo

Real Madrid-Getafe 21:00H.

Horario del partido entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 26 de La Liga EA Sports el domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Betis-Sevilla

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 26 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.