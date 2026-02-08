El Betis se rehace del golpe copero y asalta por primera vez el Metropolitano con un golazo de Antony (0-1)

Aprendió el Real Betis Balompié del mazazo que se llevó en la Copa del Rey hace menos de 72 horas. Saltó al Metropolitano con personalidad ante un Atlético de Madrid que buscó continuar la idea que le llevó a golear en La Cartuja, pero encontrándose a un conjunto de Manuel Pellegrini que se quitó los miedos tras los primeros diez minutos y comenzó a intimidar a Oblak hasta que logró adelantarse y mantener un resultado que le daría su primera victoria en el nuevo feudo rojiblanco.

Antes de ello, Álvaro Valles, portero que eligió el Ingeniero para defender la meta verdiblanca en Madrid, salvó a los suyos en varias llegadas de los de Simeone manteniéndose serio.

Pudo adelantarse el Betis hasta en dos ocasiones en el 12' y en el 15' por medio de Cédric Bakambu, pero al congoleño se le apagó la bombilla ante Jan Oblak, rematando centrado en el primer mano a mano y cruzando sin éxito el segundo ante un esloveno que no iba a poder frenar el golazo de Antony.

Porque el conjunto de Pellegrini creció en el partido, fue madurando y esperó al Atlético bien replegado para evitar que la movilidad de Lookman los volviera locos en las marcas, contó con un serio planteamiento defensivo que le llevó luego a salir rápido y directo en las contras. Y tuvo bajo palos a Valles, que firmó una parada muy seria ante Julián Álvarez para evitar el 1-0.

Con Abde como jugador desequilibrante en la izquierda y con el brasileño como hombre más peligroso llegaría el gol del Betis. El de Beni Melal oteó el horizonte, no divisó espacio para armar su diestra y cedió a Antony en la frontal, que se sacó un disparo de mucho nivel para batir a Oblak por el primer palo. El meta esloveno no esperó tal golpeo del de Osasco, que engañó a todos y firmó un golazo.

Con el marcador favorable al conjunto verdiblanco se llegó al descanso en el Metropolitano, en el que movería ficha Simeone con un triple cambio. Le Normand, Álex Baena y Sørloth ayudaron a un Atlético de Madrid que gozó de mucho balón y que obligó a que el Betis cediera metros.

Supo ser paciente el conjunto de Pellegrini en tramos de poco control y no reblar ante la ingente cantidad de llegadas de los colchoneros, que ganaban con el punta noruego todos los remates de cabeza. Uno de ellos acabó en el travesaño y otro lo detuvo Valles.

Gracias a Abde, y Fidalgo rompiendo líneas con conducciones, empezó a recobrar la posesión el conjunto verdiblanco mientras Diego Llorente y Natan seguían despejando balones y defendiendo con contundencia el resultado.

En el 74' anotaría el conjunto de Simeone, pero tras una larga revisión el VAR decretó que la posición de Griezmann era antirreglamentaria y condicionó el despeje de Llorente que acabó en la red de Valles.

El paso de los minutos llevó a Manuel Pellegrini a ir poco a poco refrescando un once que no quería tocar. Sergi Altimira entró por un fundido Pablo Fornals y jugadores como Nelson Deossa o Bartra actuaron fuera de zona, terminando de delantero centro el de Marmato y de pivote el central catalán.

Con dichos ajustes tácticos y una intensidad propia de un equipo que quiere aspirar a cotas mayores, el Real Betis Balompié se llevó una victoria de muchísimo mérito ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ganando por primera vez en el nuevo templo rojiblanco y siendo el primer conjunto que vence esta temporada en Liga a los de Simeone en Madrid.

La última vez que los verdiblancos ganaron en la capital a los colchoneros lo hicieron en el Vicente Calderón, el 18 de diciembre de 2011, con goles de Pozuelo, que terminó expulsado, y Roque Santa Cruz. Aquel día motivaría a la directiva atlética a destituir a Gregorio Manzano y dar paso a la era Simeone, que esta tarde cae por primera vez ante el Betis como local. La Champions League, se queda a cuatro puntos.