El mensaje de Manuel Pellegrini tras vencer al Atlético: "Estuvimos más juntos, concentrados y no cometimos los errores del pasado"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, atendió a los micrófonos de Movistar y analizó en rueda de prensa la victoria del conjunto verdiblanco al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un gol de Antony en el 28' le dio los tres puntos a un Betis que nunca había ganado en este escenario ni a Simeone a domicilio.

Seguridad defensiva del Betis: "Cambiamos muchísimo la seguridad defensiva. El último partido estaba equilibrado, como hoy, ellos nos hicieron el gol de córner y el tercero fue un desajuste defensivo muy amplio que revisamos y analizamos. Seguimos en el camino que creemos que es correcto pese a ser una derrota que todavía duele. Es muy fácil intentar cambiar todo al menor traspiés y hay que mantener la seguridad en lo que uno hace. Ha sido clave mantener una seguridad defensiva de no regalar tres goles como hicimos en el partido pasado. Estuvimos concentrados, intensos en la recuperación y no le permitimos al Atlético tener los espacios que tuvo en el partido anterior".

Trabajo tras el 0-5: "Creo que por alguna derrota, que fue muy fuerte, además con nuestra gente, igual se confunden muchos con el resto. Veníamos haciendo una temporada bastante bien, quizás la segunda mejor desde que llegamos aquí. Tuvimos una actuación muy falsa, muy mala, pero no íbamos a echar todo a la basura por eso. Quedan 45 puntos por disputarse y tenemos que concentrarnos en la Europa League. Debe ser el noveno partido que jugamos en 28 días, creo que es algo que nos pasó factura físicamente en el anterior partido. El camino que tenemos atrasado tratamos de mantenerlo con momentos mejores y peores".

Valoración del partido: "El partido de hoy es como intentamos jugar siempre, no siempre se puede. Para mí es importante tener una seguridad defensiva durante los 90 minutos y veníamos de un traspié importante, incluso en anteriores partidos cometimos errores defensivos que hoy día se solucionaron, sobre todo con el rendimiento individual de jugadores. La idea fue la misma, esperamos al Atlético más atrás porque le gusta jugar con espacios y en casa tratamos de apretar más arriba, porque si no se hace muy lento el partido. De local queríamos hacer un partido más largo, cometimos errores y lo analizamos. Hicimos una autocrítica importante, porque siempre, ganando o perdiendo, lo hacemos. Hoy estuvimos más juntos, más concentrados y no cometimos los errores del pasado".

Nombres propios

Actuación de Cédric Bakambu: "Bueno, me alegro mucho por él. Desgraciadamente, tuvo mucho rumbo que seguía, que no seguía. A mucha gente se le olvida también, pero en el partido anterior de Bakambu él tuvo tres ocasiones de gol también. Desgraciadamente, no la está metiendo y le pasa de repente a los goleadores. Pero creo que hizo un partido muy completo hoy día. Se entregó mucho en su función, fue peligroso, aguantó el balón. Así que personalmente me alegro mucho por él".

Nivel de Álvaro Fidalgo: "Bueno, un jugador que se sigue adaptando, que nos da mucha tenencia de balón, pierde muy poco pase. Así que creo que ahí los tres, entre Marc Roca, él y Pablo Fornals, tuvimos muy buen control del balón en el medio".

Esfuerzos de Antony y Abde: "Me alegro por él (Antony) porque fue un gran gol, viene con problemas de pubalgia pero que los trata de superar durante la semana. No le impide jugar porque al calentar se le acaba el dolor pero en frío son dolores más fuertes, aunque lo ha sabido llevar bien. Yo creo que tanto él como Abde trabajaron mucho en la banda. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene además fuentes laterales que se dan permanentemente al ataque en forma constante. Así que fue un trabajo del equipo completo. No hay más que nombrar nombres personales, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva".

Alegría tras el gol anulado: "La verdad que nos habían complicado por ahí con algunos cabezazos que atajó bien Álvaro Valles. Si bien está siempre luchando con un defensa, nunca cabeceaban libres, nos habían ganado dos o tres. Estábamos medio preocupados con ese gol, pero por suerte estaba fuera de juego".