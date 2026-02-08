Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: Diego Llorente, imperial

El Real Betis Balompié consiguió una meritoria victoria en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid gracias a un golazo de Antony en la primera mitad. Saltó ordenado, con personalidad y siendo paciente para no perder marcas ante un conjunto colchonero que se estrelló ante el muro de Llorente y Natan.

En la segunda mitad, los de Manuel Pellegrini aguantaron el resultado y rascaron una gran victoria que los deja a cuatro del Villarreal, que marca la Champions League y tendrá que jugar este lunes contra el Espanyol.

Las notas de los jugadores del Betis

(9) Manuel Pellegrini: un Betis serio e intenso que mantuvo la calma y tuvo temple para despejar todos los balones en las llegadas del Atlético, sin caer en errores y con disciplina en todos los jugadores que participaron. Valles ayudó a la victoria y Antony firmó un golazo. Entre técnica y táctica, el conjunto verdiblanco creció y obtuvo una gran victoria.

Titulares

(8) Álvaro Valles: la mano que saca con 0-0 a Julián Álvarez demuestra lo buen portero que es. Hasta cinco paradas realizó, manteniéndose en pie a los remates de Sorloth. Si hubiera jugado en Copa...

(6) Aitor Ruibal: le tocó lidiar con Lookman, que es pura velocidad y descaro, y no le permitió gozar de oportunidades claras salvo algún ajuste mejorable en los primeros minutos. Conexión perfecta con Antony.

(10) Diego Llorente: imperial. Cuajó un auténtico partidazo despejando todo por aire y estando atento para evitar peligro en los balones sueltos en área. Cuando el físico le permite demuestra lo buen central que es. Se salvó al querer despejar en el gol anulado.

Antoine Griezmann y Diego Llorente, durante el partido de La Liga EA Sports, disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié en el Metropolitano / Ángel Pérez Meca / AFP7 / Europa Press

(9) Natan de Souza: cuánto dinero va a dejar en el Betis. Junto a Llorente se encargó de secar por completo al Atlético de Madrid

(7) Ricardo Rodríguez: sin concesiones defensivas, despejando y con ayudas para no sufrir con Giuliano y Marcos Llorente.

(7) Marc Roca: el paso de los minutos fue mejorando su actuación, también con un Betis más replegado brilló en la recuperación con buenas acciones defensivas yendo a los costados para ayudar.

(7) Álvaro Fidalgo: se estrena en LaLiga con una gran victoria y en un partido en el que hizo algo tan sencillo como difícil que es jugar bien al fútbol, ser efectivo, soltarla rápido y colocarse nuevamente para ser objeto de pase, rompió al Atlético con conducciones en la segunda mitad cuando el Betis necesitaba aire.

(9) Antony: con el gol de esta tarde, iguala a Szoboszlai con 6 goles fuera del área y sólo lo supera Mbappé con 7, siendo el segundo jugador de las cinco grandes ligas con más tantos de esta forma. Otro golazo del brasileño, su décimo en la temporada en 28 partidos disputados. Además de anotar tantos importantes también trabaja, recupera balones e hizo jugar al Betis. El Antony más determinante e influyente en el juego del equipo.

(6) Pablo Fornals: dejó sólo a Bakambu con Oblak en el minuto 12', pero lleva 33 partidos jugados y se nota que llega fundido a los tramos finales. Con semanas largas durante febrero podrá recuperar su gran nivel.

(7) Ez Abde: ayudó a Ricardo Rodríguez como Antony lo hizo con Aitor, le dio recorrido al Betis y lo estiró con sus cabalgadas por la izquierda. Asistió a Antony en el 0-1 y en el 15' le regaló a Bakambu el segundo mano a mano que tuvo con Oblak.

(5) Cédric Bakambu: falló dos mano a mano con Oblak en los primeros quince minutos. A pesar de los dos fallos, se le vio activo, en buen punto físico y moviéndose bien en un escenario complicado. Sacrificado en defensa.

Suplentes

(7) Sergi Altimira: entró por Fornals a 20 minutos del final para ayudar a Marc Roca a frenar el peligro del Atlético, juntar líneas y no permitir llegadas de segunda línea. Todo lo cumplió a la perfección.

(5) Nelson Deossa: jugó como delantero centro y entró para darle piernas al Betis, pero entró poco en contacto con el juego.

(Sc) Marc Bartra: al lado de Marc Roca y junto a Altimira, entró como pivote en los minutos finales.

(Sc) Roro Riquelme: falló el 0-2 en una vaselina que quiso hacerle a Oblak, pero le faltó altura a la hora de picar el balón.