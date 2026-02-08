El Betis de Pellegrini busca revancha en el Metropolitano y Simeone espera con el colmillo afilado

El fútbol tiene semanas caprichosas que parecen una trampa. El Real Betis Balompié ha pasado de lamerse las heridas tras el 0-5 de la Copa del Rey a preparar el duelo liguero de este domingo, de nuevo contra el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Ni 72 horas habrán transcurrido cuando Mateo Busquets Ferrer haga sonar su silbato en el feudo de los de Diego Pablo Simeone. Sin Isco, Lo Celso ni Amrabat, y con Fidalgo llamando a la puerta, los de Manuel Pellegrini se aferran al orgullo para cambiar el guion de la semana.

Misma película, escenario distinto y una pregunta en el aire: ¿hay reacción verdiblanca o el golpe del jueves dejó secuelas? El Ingeniero compareció con un mensaje que mezcla autocrítica y determinación. "Fue una derrota muy fea y dolorosa", admitió, sin buscar excusas. Porque el Betis llega al Metropolitano condicionado por la enfermería y por un parte médico que se amplía.

A las ausencias ya conocidas se sumó una destacada en el último entrenamiento: Chimy Ávila, que se quedó en el gimnasio por molestias y, según el propio técnico, no estará en la lista. Tampoco llegan Bellerín, Amrabat, Isco, Lo Celso y Cucho Hernández, con el colombiano aún en trabajo parcial y lejos de competir esta semana.

Alineación del Real Betis Balompié

Fidalgo apunta al once de Pellegrini en el Metropolitano

Sin varias de sus piezas más creativas, el Betis busca soluciones en el tablero. Y ahí aparece Álvaro Fidalgo, recién inscrito para Europa y con perfil más ofensivo. Pellegrini lo ve como un jugador que puede actuar como mediapunta o en el doble pivote, siempre con vocación ofensiva como él mismo se definió. La sensación es que su presencia puede ganar peso también en Liga: no por magia, sino porque el Betis necesita un foco de juego para no quedarse a merced del ritmo que imponga el Atlético.

Las dudas también alcanzan la portería. Tras la Copa, y con Adrián bajo palos en ese partido, el técnico deberá elegir entre Pau López y Álvaro Valles. El debate sí que asegura en principio seguridad en una plaza en la que tendrá que hacer frente el gerundense o el de La Rinconada al arsenal del Atlético en ataque.

En defensa se esperan retoques: la vuelta de Natan al once es uno de los movimientos más comentados tras no salir de inicio en el cruce copero. A su lado, Diego Llorente aparece como opción para el eje, mientras que los laterales apuntan a cambios y decisiones específicas según los duelos, con el foco especialmente en cómo contener las subidas y el vértigo del Atlético. Ángel Ortiz y Junior Firpo pueden ser los elegidos, con el mencionado Fidalgo y Altimira en la sala de máquinas y con Antony, Fornals y Roro Riquelme en la mediapunta.

Arriba, el panorama es aún más delicado. Sin Cucho ni Chimy, la lógica conduce a Aitor Ruibal como referencia, con alternativas que generan debate y un nombre que ilusiona por frescura: Rodrigo Marina, que viene de firmar un hat-trick en Youth League ante el Tottenham y entra en la expedición para aportar energía en una lista corta de atacantes.

El Atlético, por su parte, llega con la moral disparada no solo por el resultado del jueves, sino por la sensación de superioridad que transmitió cuando el encuentro se abrió. Pellegrini lo reconoció sin rodeos: hubo "errores defensivos muy importantes" y, tras el 2-0, su equipo perdió "absolutamente el control". En el Metropolitano, Simeone suele castigar justo eso: pérdidas, desconexiones y minutos de desorden.