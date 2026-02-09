Antony pone en valor a Pellegrini: "Fue muy importante la charla del míster, cambiamos la energía e intensidad"

El Real Betis Balompié asaltó el Metropolitano con un golazo de Antony que lo afianza en la quinta posición y que lo acerca al Villarreal, que jugará con el Espanyol el lunes y tiene también un partido atrasado con el Levante en Orriols.

El tanto del brasileño ante el Atlético de Madrid llegó en el minuto 28. El de Osasco recibió un balón de Abde, que no vio golpeo y jugó con él. Armó la pierna el extremo bético, se abrió hueco ante Ruggeri y le pegó al primer palo de Jan Oblak, que no esperaba ese disparo casi en estático y menos aún el lado elegido. Al término del encuentro habló en la flash de Movistar.

Feliz por la victoria: "Bueno, muy feliz por el gol, mucho más por la victoria. Fue una semana muy dura, un partido que perdimos en casa en la Copa, que fue difícil. Bueno, eso muestra que somos una familia, porque sabíamos la importancia del partido hoy, sabíamos que tenía que cambiar muchas cosas, la intensidad, el espíritu del equipo. Bueno, muy feliz por los tres puntos".

Antony destaca a Pellegrini

Las palabras de Pellegrini tras el 0-5: "Sí, el míster ha hecho un vídeo del partido que perdimos. Bueno, fue muy importante para nosotros, para hacer la autocrítica, para todos los jugadores. Cambiamos la energía, cambiamos la intensidad. Sabíamos la importancia del partido, por eso teníamos que cambiar todo. Muy feliz por los tres puntos".

La preparación del partido de Pellegrini: "Sí, sí, por eso ha dicho que la semana fue muy importante, la charla que el míster mostró del partido. Pero nosotros teníamos que cambiar sí o sí. Eso nos muestra para todos que somos una familia. Bueno, pasamos una semana muy difícil y hoy con un partido diferente en la intensidad. Muy feliz por los resultados".

Susto en el gol anulado por fuera de juego de Griezmann: "Sí, sí, fue un momento difícil. Bueno, que estaba fuera de juego Griezmann. Sabíamos que ha marcado un gol muy difícil de jugar aquí en el estadio del Atlético. Bueno, lo más importante ahora es descansar, que domingo tenemos más".

Antony pide perdón a la afición por el 0-5: "Primero pido perdón por el partido de la Copa. Fue muy difícil, con 60 y pico mil personas ahí. Perder de 5 en casa fue muy difícil, muy duro. Pero estos 3 puntos son para la afición que siempre nos apoya mucho en los partidos de casa o fuera está siempre con nosotros y la afición merece mucho".