Antony revela su sacrificio en el Betis por la pubalgia: "Pellegrini y mis compañeros saben el dolor que siento"

Antony fue el autor del golazo con el que el Betis venció al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En el minuto 28', el extremo brasileño recibió de Abde y sorprendió a Oblak con un golpeo al primer palo que pilló desprevenido al esloveno. El de Osasco, debido a la pubalgia que sufre, no pudo terminar el partido y nuevamente esta semana se ejercita en el gimnasio para tratarse los dolores y poder estar disponible cada fin de semana.

Para ello tiene que cuidarse a diario, en casa con su fisio, como él mismo ha confesado más de una vez, y así ha vuelto a contarlo en La Jugada de Canal Sur Radio este miércoles: "Pasé un momento difícil por no hacer pretemporada, que marca la diferencia, pero me cuido mucho. Desde el partido ante el Getafe vengo jugando con mucha molestia. Es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas, pero es difícil. Estoy haciendo tratamientos, pues no me gusta estar fuera de los partidos. Sé el dolor que siento cada vez que termina el partido. Tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil, pero no lo uso como excusa. Me cuido mucho para estar disponible".

El extremo zurdo del Betis ya ha reiterado también en varias ocasiones que no quiere que suene a excusa, pero que juega con dolor: "No me gusta usarlo como excusa. Es una realidad que me molesta. Llevo todo el día tratándome para estar bien. Tengo que mejorar, pero estar 40 días sin entrenar no es fácil. El míster y mis compañeros saben el sacrificio que hago para jugar. Las críticas siempre vienen, pero lo importante es tener la cabeza centrada. Sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión".

Antony, durante el Atlético de Madrid-Betis en el Metropolitano de la jornada 23 de LaLiga EA Sports / Ángel Pérez Meca / AFP7 / Europa Press

Eliminación de Copa ante el Atlético y victoria en el Metropolitano

La anterior semana en el Betis estuvo marcada por la eliminación copera y la posterior victoria de mérito en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Según Antony, la clave para que los verdiblancos se recompusieran la tuvo Pellegrini: "Fue muy duro. Nuestra afición esperaba mucho de nosotros. Pero aprendimos, la clave fue la charla del míster, el hacer autocrítica, ver el partido repetido y saber que todos tenemos que mejorar. Eso lo demostramos contra el Atlético fuera de casa, el espíritu y la actitud. No sólo debemos ver lo malo, porque estamos haciendo una buena temporada. Estamos quintos en LaLiga y clasificados en la Europa League".

Por ello, el brasileño entendió a la afición y mira ya a Mallorca: "Nuestra afición tuvo razón, porque hicimos un partido muy feo, pero lo más importante es que estamos juntos. Después de la charla del míster hablamos mucho y sabíamos que había que cambiar la intensidad. Eso demuestra que somos una familia. Hicimos un buen partido contra el Atlético, y ahora debemos hacerlo mejor contra el Mallorca, con la misma intensidad y las mismas ganas".

Contento en el Betis, Antony no piensa en nada más: "Fue la mejor decisión de mi vida venir aquí. He vivido un año increíble. Toda mi familia está muy feliz aquí. Me da mucho orgullo vestir la camiseta del Betis. Es un club y una ciudad que me encantan mucho. El cariño de la gente, el día a día, todo eso marca la diferencia. La clave es la gente, cómo me recibieron y el cariño de todos. El Betis es una gran familia y eso me hace feliz".

Por último, Antony repasó la opción de ir al Mundial 2026 y hacer su segundo ciclo mundialista con Brasil: "Vestir la camiseta de Brasil es muy especial, pero primero tengo que hacer mi parte en el club. Debo hacer las cosas bien y la selección es una consecuencia. Si marco goles, doy asistencias y ganamos partidos, que es lo más importante, la selección será una consecuencia. Trabajaré para jugar mi segundo Mundial".