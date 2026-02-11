Buenas noticias para Pellegrini antes del Mallorca-Betis: Cucho ya toca balón

El Real Betis Balompié regresó este miércoles a los entrenamientos tras la meritoria victoria en el Metropolitano con un golazo de Antony. Después de la habitual sesión de recuperación del lunes, el equipo descansó el martes y ha comenzado esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Con el Mallorca en el horizonte, los de Manuel Pellegrini se enfrentan a su primera semana limpia sin partidos entre semana desde que empatara en Oviedo el pasado 10 de enero, siendo nueve encuentros en 29 días, algo que le permitirá dosificar cargas a lo largo de este mes de febrero y del principio de marzo, ya que hasta el 12 de dicho mes no regresa la Europa League con unos octavos de final en los que los verdiblancos jugarán primero a domicilio y el 19 en La Cartuja la vuelta.

Cucho, Chimy y Bellerín vuelven de forma parcial

En el capítulo de altas y bajas ha contado el Ingeniero con tres buenas noticias este miércoles. Antony, siendo la de esta mañana la primera sesión semanal, se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico por su dolor en el pubis tras salir tocado del Metropolitano.

Cucho Hernández, Héctor Bellerín y Chimy Ávila ya se ejercitan de forma parcial y en la enfermería sólo quedan Amrabat, Isco y Lo Celso.

Fue precisamente en el Carlos Tartiere cuando el delantero colombiano actuó por última vez y donde se marcharía lesionado. En principio iba a llegar al duelo contra el Atlético de Copa del Rey, pero su vuelta se ha demorado y serán las sensaciones del ariete de Pereira las que marquen si puede estar en Son Moix, donde el Betis buscará su tercera victoria consecutiva en Liga para meter más presión al Villarreal y hacerse más fuerte si cabe en el quinto puesto.

Para ese duelo en Palma no estará aún Bellerín. Como comentó Pellegrini en la previa del Atlético, le restan semanas para reaparecer: "Hablando hoy día con el doctor, me dijo que Héctor ya debería aparecer la próxima semana en trabajo de campo. Una vez que ya están en trabajo de campo, normalmente a la siguiente semana ya se integran con el plantel. Así que yo espero que en dos o tres semanas esté ya en condiciones".

Todo parece cumplirse tal y como dijo el Ingeniero y Bellerín ya toca balón al igual que Cucho y Chimy Ávila, puesto que unas molestias le impidieron al rosarino ir citado al Metropolitano.

Como cada semana, y ante las ausencias y los regresos no confirmados, de momento, de Cucho y Chimy, Manuel Pellegrini ha tirado de Ismael Barea, que cuajó un partidazo en la victoria por 3-2 del Betis Deportivo al Ibiza el pasado fin de semana, y de Rodrigo Marina. El punta del filial que dirige Dani Fragoso entró en la citación para Madrid pero no tuvo minutos y podría viajar también a Mallorca