Diego Llorente explica el cambio táctico del Betis frente al Atlético en el Metropolitano: "Fuimos más inteligentes al presionar"

El mejor jugador del Real Betis Balompié en el primer triunfo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone fue Diego Llorente. El central verdiblanco estuvo imperial y cuajó un auténtico partidazo despejando todo peligro colchonero que llegó al área bética.

Fruto de ello, ha atendido este miércoles el madrileño a los medios del club en la primera semana en la que los de Manuel Pellegrini podrán planificar con mayor tiempo la visita al Mallorca en Son Moix al no tener duelo intersemanal. Para el choque en Palma podría llegar Cucho, que ya toca balón.

Llorente está de vuelta: "A título personal es un poco la recompensa a todo ese trabajo invisible que no se ve del día a día, que siempre ha estado ahí, pero bueno, por circunstancias, pues al final no se deja ver siempre y en esta ocasión, con el apoyo de mis compañeros estas últimas semanas he ido jugando más y la verdad es que me encuentro bien y bueno, ojalá pueda contribuir en lo que queda de temporada".

Una vuelta tras un largo periodo de inactividad: "Sí, ha sido algo también a nivel mental complicado de gestionar, porque prácticamente lo he estado jugando todo hasta ese día y bueno, luego sí que es verdad que es una lesión también algo delicada, en la que tienes que ir no sólo a la zona afectada, sino un poco al resto del cuerpo que ha quedado inactivo durante mucho tiempo y bueno, todo eso es lo que he trabajado durante el verano. También, pues cuando empezó la pretemporada, pues no tener una pretemporada al uso, pues personalmente a mí no me gusta, porque la pretemporada a mí me sirve mucho para coger el ritmo, pero bueno, ya te digo, creo que la paciencia, un poco la resiliencia y estar paciente a que me llegara la oportunidad, pues al final, tarde o temprano, si trabajas creo que obtienes la recompensa".

Gran momento: "Estaba contribuyendo en la medida de lo posible, pues un poco a nivel también del Europa League, también eso me daba los minutos necesarios para seguir cogiendo ritmo, tanto Europa League como Copa del Rey, pues lo estaba jugando. Sí que es verdad que ha habido un par de obstáculos, de molestias musculares que me han impedido tener más continuidad, pero bueno, dicen que año nuevo, vida nueva, espero que esto sea así en este año y como te he dicho, contribuir al equipo en todo lo posible".

Alegre de estar de vuelta y feliz en Sevilla: "Sí, sí, muy contento sobre todo por volverme a sentir un poco esa normalidad que hacía mucho que no la sentía, pues de jugar todos los partidos posibles, de estar siempre al menos disponible y que luego el míster decida y sobre todo ya de haber cogido, como digo yo, haberme metido en la rueda de la competición y una vez ya te metes en ese ritmo es bueno a nivel personal".

Llorente analiza los dos partidos entre Betis y Atlético de Madrid

Reseteo mental tras el 0-5 con un triunfo de mérito en el Metropolitano: "Sí, muy tocado, porque más allá de lo futbolístico, que al final, bueno, se analiza y se mejora, pues porque también teníamos un gran sentido de la responsabilidad, sabíamos que había un lleno absoluto en el estadio, que la gente había hecho un gran esfuerzo por ir un partido en tres semanas, que siempre es más complicado y teníamos ese peso encima de haberles, entre comillas, fallado, porque bueno, puede ir mejor o peor, pero sí que es verdad que fue un resultado muy abultado. Luego lo analizamos y creo que también a nivel individual cada uno sacó ese amor propio, ese orgullo que todo futbolista tiene para darle la vuelta en unas condiciones mucho más desfavorables como la que fue el otro día en campo contrario, contra un gran equipo, bueno, creo que fue un partido muy completo de todo".

Así ve Llorente a Álvaro Fidalgo "Con mucho desparpajo. El otro día en el Wanda también con un nivel de compromiso defensivo importante, pero ya en los entrenamientos se le ve a un jugador pues con mucha clase, muy reactivo en espacios cortos, con mucha rapidez de pies y también pues dadas las circunstancias de que en esa posición pues tenemos gente tocada como Gio y como Isco sí que verdad que nos va a venir muy bien".

Cambio del jueves al domingo vs Atlético: "Al final los planteamientos son totalmente distintos. A mí me gusta ver los partidos justo cuando acabo y el partido en casa pues quizá confundimos la valentía con la temeridad y fuimos un poco suicidas en muchos puntos de nuestra presión que hacíamos y el otro día creo que fuimos más inteligentes sabiendo cuándo presionar, cuándo no y aprovechando las ocasiones que tuvimos. Si bien verdad que sólo fue un gol, tuvo dos Bakambu al principio del partido, luego Roro tuvo una al final y creo que podíamos haber hecho algún gol más".

Antoine Griezmann y Diego Llorente, durante el partido de La Liga EA Sports, disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié en el Metropolitano / Ángel Pérez Meca / AFP7 / Europa Press

Jugada del gol en propia: "Son jugadas al límite. En esa situación estaba emparejado con Sørloth y cuando veo a Griezmann que está un poco sólo dejo mi marca para ir y llego un pelín tarde. Creo que quizá no se ha visto en la cámara pero creo que él incluso la llega a tocar un poquito y bueno al final para eso está el VAR, la tecnología. Se tiraron las líneas y afortunadamente esa pizca de suerte que tienes que tener también en estos escenarios tan grandes contra todos los rivales pues pues la tuvimos ahí".

VAR: "Es una tecnología que evidentemente es contrastada, que utilizan cámaras repartidas por todo el estadio para coger el frame exacto y ahí poco hay que interpretar, no es como una jugada que se puede interpretar si hay más intensidad o menos intensidad, esto es tirar las líneas, confiar en la tecnología que hay y cuando te va desfavorable evidentemente es algo negativo pero cuando, como el otro día a nosotros nos favoreció, pues es algo que te agradeces porque sin esa tecnología pues hubiese subido al marcador".

Devolver el cariño a la afición: "Fue una espina clavada que, como te digo, yo lo primero que pensé fue en eso, un poco en la afición, en devolverles todo el cariño que nos dieron en el partido de Copa, que el estadio fue una maravilla de todo, en la previa, en todo, y creo que se lo merecían y esperemos que darle más alegría de aquí a final de temporada".