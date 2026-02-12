Álvaro Fidalgo responde a Herrera y se ofrece a Javier Aguirre: "Es el que manda, estoy abierto a ir con México"

Álvaro Fidalgo ha sido el único fichaje invernal del Real Betis Balompié. Después de una semana marcada por el varapalo en la Copa del Rey en La Cartuja ante el Atlético de Madrid y la posterior reacción en el Metropolitano, el mediocampista hace balance de sus primeros pasos como verdiblanco y subraya la confianza que ha recibido de Manuel Pellegrini.

En una entrevista con Libre y Directo, el ovetense también respondió a las declaraciones de Héctor Herrera acerca de los futbolistas naturalizados en la selección mexicana y reiteró su intención de representar a México si Javier Aguirre decide convocarlo de cara a la próxima ventana de selecciones de marzo o al Mundial de 2026 de este verano.

Un inicio movido y ajetreado: "Semana muy intensa, una mala y una buena. Alguno me decía es una buena clase de lo que es el Betis en una semana. Lo de la Copa sigue doliendo por como se dio pero al menos cumplimos en liga con una victoria muy buena en el Metropolitano para seguir quintos. Se vienen partidos complicados y pudimos levantarnos como equipo, más allá del resultado, las sensaciones que fueron muy malas. Nos levantamos e hicimos un gran partido el domingo".

Triunfo al Atlético en el Metropolitano: "Es fútbol y los partidos todos cambian, cada uno es un mundo. El jueves lo planteamos de una manera por estar en casa, saltamos a presionar y ellos estuvieron muy finos. Y el partido del domingo fue al contrario, estábamos en un bloque medio y no podían encontrar esos espacios. Estábamos dolidos del jueves y había que sacarlo sí o sí el domingo. Para el aficionado se puede preguntar cómo puede haber tanta diferencia pero es el fútbol tal cual".

Álvaro Fidalgo y José María Giménez. durante el partido de La Liga EA Sports disputado entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié en el Metropolitano / Ángel Pérez Meca / AFP7 / Europa Press

Fichaje por el Real Betis Balompié: "La vida de un futbolista que da muchas vueltas. Me fui muy joven para México con Solari en un momento muy complicado tras salir de la cantera del Madrid, siete meses sin jugar. En el Castellón, la verdad que la afición increíble pero no nos salieron las cosas. No tenía tanta regularidad y jugando de extremo, que no es una posición en la que pudiera lucir tanto. Llegó la oportunidad de América y a un club como el América no le puedes decir que no. Fueron cinco años espectaculares, de crecimiento brutal, futbolístico, mental, un equipo en el que aprendes a ganar y te hace crecer. Ahora en el Betis, un club que viene haciendo las cosas increíbles y que es una oportunidad que quiero aprovechar para dar un paso en mi carrera. Muy feliz de llegar aquí".

Objetivos en el Betis: "Al final con equipos de tanto nivel y partidos tan complicados es mucho más el día a día, no hay que ponerse ni techo ni límites. Es más partido a partido. Sabemos lo que viene en liga, cuatro o cinco antes de la Europa League y creo que es muy importante sacar puntos para seguir afianzándonos en la quinta plaza y lo que venga por delante el tiempo dirá. Hay que seguir haciendo las cosas muy bien y sin volverse locos. No hay que ponerse límites pero la cabeza tranquila. Primero el Mallorca y luego el Rayo en casa. Hablar ahora que te gustaría no merece la pena".

Opciones de ir con México al Mundial

En una entrevista reciente, Héctor Herrera se pronunció sobre la selección mexicana cerrándole las puertas a Fidalgo: "Si fuera el mandamás de la Selección Mexicana no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país". Ante ello, el Maguito y jugador del Betis le ha contestado: "No, no, para nada es un enemigo Héctor, tenemos una relación muy buena. Entiendo que esto al final no quita una cosa de la otra, lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy uno mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto. Es parte del fútbol, se lo agradezco que lo diga públicamente y es un jugador que siempre ha sido importante para la selección mexicana. Su opinión es válida como cualquier otra".

Javier Aguirre:" Es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto".

Nombres propios del vestuario verdiblanco

Manuel Pellegrini: "Muy bien, desde que llegué me da mucha libertad y al futbolista para tomar decisiones el campo e intentar que el talento salga. Te da mucha confianza desde el minuto uno y se demostró el domingo que me dio la oportunidad de jugar 80 minutos en el Metropolitano. También el jueves llevando dos días. Te da la confianza y ya depende de lo que hagas en el campo. Estoy muy agradecido y me acordaré toda mi vida de él porque me ha hecho debutar en Primera División. Se nota el respeto que le tiene el grupo y el vestuario y eso habla de lo bien que lo ha hecho todos estos años".

Maguito: "Es un apodo porque llegué muy joven allí, mi físico que todavía era más pequeñito y empezó el tema del maguito y me gusta darle un buen trato al balón. Empezó ese apodo y es ya algo cariñoso. Contento por el partido del domingo pero tengo mucho más por dar y crecer. Es uno de mis objetivos aquí. No sé donde llegaré en mi carrera pero al máximo que haya podido crecer con eso me voy a quedar. Por eso di este paso a un club maravilloso que tiene todo para eso mismo que es lo que quiero".

Cómo está Isco: "No le he preguntado mucho, el tema de las lesiones para nadie es de buen gusto. Ojalá que pronto lo podamos ver. Es un futbolista de un nivel diferente que eleva el nivel de la plantilla muchísimo y ojalá podamos contar pronto con él".

Competencia con Isco, Fornals y Lo Celso: "No hay ningún problema, el que mejor esté es el que va a jugar, sabemos de la calidad que tengo al lado y el nivel de todos es nivel élite. Igual que Marc, Deossa, Alti... Hay un medio muy fuerte y lo sabía desde el principio. Sabía la competencia y el nivel élite de los compañeros pero eso te hace mejor jugador, aprendes y ves cosas de mucho nivel que te sirven, me considero un tío que le gusta aprender mucho de los compañeros. Me van a hacer mejor jugador y ojalá pronto compartir campo con todos. Muy feliz de tener estos jugadores al lado, la competencia es muy grande pero eso te hace crecer".