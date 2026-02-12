Pellegrini recupera a Antony para Mallorca y buscará el 9 de 9 del Betis en LaLiga

El Real Betis Balompié se ejercitó de nuevo este jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a tres días de volver a LaLiga midiéndose en Son Moix al RCD Mallorca de Jagoba Arrasate.

Tras el triunfo en el Metropolitano y el obtenido ante el Valencia en La Cartuja, con el borrón copero entre medias, los de Manuel Pellegrini encaran su primera semana de 2026 sin partido intersemanal preparando el duelo en Palma del próximo domingo ante los bermellones en el que los verdiblancos buscan el 9 de 9 en Liga para afianzar la quinta plaza y meter presión a un Villarreal únicamente centrado en el campeonato tras dimitir de la Copa demasiado pronto y no comparecer tampoco en la Champions League.

Sin choque copero o europeo entre semana, algo que varios jugadores agradecen sin duda ante la alta cantidad de minutos disputados hasta la fecha, es momento en el Betis de intercalar sesiones en campo con otras en el gimnasio para dosificar fuerzas en este mes de febrero que viene más descargado en el calendario.

Antony, en el entrenamiento del Betis de este jueves en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Antony vuelve al grupo

Así lo ha venido haciendo Antony, cuya pubalgia le obliga a intercalar entrenamientos en campo con otros haciendo trabajo específico en solitario. Este jueves, el de Osasco ha estado con sus compañeros y estará en Son Moix seguramente como titular.

Con ese contexto trabajaron en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol los pupilos del Ingeniero, que ve poco a poco más cercana la vuelta de Cucho Hernández, así como las de Chimy Ávila y Héctor Bellerín, siguiendo con trabajos parciales.

Los tres, a diferencia del miércoles que se dejaron ver en el complejo deportivo en los minutos abiertos a los medios, se ejercitaron al margen del grupo sin coincidir con estos.

Cuatro canteranos a las órdenes de Pellegrini

Sin Cucho Hernández ni Chimy Ávila, Manuel Pellegrini ha vuelto a tirar este jueves de Rodrigo Marina. El delantero del Betis Deportivo ya fue citado al Metropolitano aunque no tuvo minutos debido al contexto de partido en el que el Ingeniero eligió replegarse en los minutos finales cuando quitó a Bakambu. Si el de Pereira y el de Rosario no consiguen llegar a Palma probablemente vaya el ariete del filial verdiblanco otra vez convocado.

Además de Marina, Dani Pérez suele ser un habitual en las sesiones entre semana del primer equipo del Betis, sobre todo ahora que bajo el mando de Fragoso en el Betis Deportivo está recuperando un gran nivel. Borja Alonso, que le hizo dos al Ibiza y suma cuatro goles en dos partidos, también se ha ejercitado con los mayores además del central Fabián Embalo.