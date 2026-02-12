Álvaro Valles, sobre la rotación de Pellegrini en la portería del Betis: "Jugaría todos los partidos, pero es la metodología del míster"

Uno de los grandes artífices de la victoria del Real Betis Balompié en el Metropolitano fue Álvaro Valles. El meta de La Rinconada firmó varias paradas para conservar su portería a cero, la novena del curso para él, y dejó una gran mano en el primer tiempo a Julián Álvarez antes del golazo de Antony para conservar el marcador inicial.

El guardameta verdiblanco ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para repasar su momento en la entidad de las trece barras, la alternancia en portería y si un año en la grada mereció la pena para vestir ahora la camiseta del Betis.

Análisis de Valles sobre la victoria del Betis al Atlético en el Metropolitano: "Fue una buena victoria. El equipo hizo un gran trabajo defensivo y aprovechó las oportunidades que tuvo en ataque y gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo. Sabemos de la complicación de ganar fuera de casa y más si es contra equipos de ese nivel. En esta Liga cualquiera puede ganarle a cualquiera. Hicimos un partido muy completo. El partido de Liga era distinto al de Copa, pero no había otro tipo de consigna. Habiendo jugado otro partido tres días antes, uno analiza los errores que ha tenido en el anterior para no cometerlos en el partido siguiente y, además, siendo el mismo rival".

9 de 20 partidos con portería a cero: "Son buenos números. No es solo mérito mío, la parte defensiva del equipo se está haciendo bastante bien. El portero contribuye, pero es un deporte colectivo y es de todos".

Adrián San Miguel, Álvaro Valles y Pau López en un entrenamiento del Betis / Álex Mérida

La rotación de Manuel Pellegrini en la portería del Betis

Competencia con Pau López y Adrián: "Es la metodología y los pensamientos que tiene el míster. No es el primer año que rota la portería. Lo ha hecho siempre desde que está en el Betis. Yo estoy preparado para lo que viene, estoy al cien por cien y si el míster me elige doy lo máximo de mí".

Qué competición prefiere jugar Valles: "Por mí jugaría todos los partidos. El jugador es así de egoísta, por así decirlo. Siempre quiere jugarlo todo, pero sabes que no se puede. Yo, ya sea Liga, Copa o Europa, sea cuando sea, siempre estoy dispuesto para competir".

Posibilidad de ir a la Champions: "Lo nuestro es intentar sumar de tres en tres todas las semanas. Por suerte en Europa nos hemos librado de la eliminatoria de entre medias, nos podemos recuperar mejor para LaLiga. El equipo está en un gran momento, siempre intentamos sumar de tres en tres. Aunque aún quedan muchos puntos por disputarse, el equipo no le va a perder la cara a los puestos de Champions. Jugarla me hace mucha ilusión, sobre todo por seguir superándonos cada año, eso habla muy bien de la ambición del equipo y del míster".

Relata cómo fue ese año en la grada en Las Palmas antes de firmar por el Betis: "Por supuesto que ha merecido la pena. Sólo con saltar a campo y ver a cincuenta o sesenta mil personas cantando el himno del Betis es un privilegio y cada día que me pongo esta camiseta lo estoy disfrutando al máximo".