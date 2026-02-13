Alineación probable del Betis en Mallorca: Natan lidera la defensa de Pellegrini

El Real Betis Balompié saltará este domingo a Son Moix en busca de la tercera victoria consecutiva en Liga. Persiguen los de Manuel Pellegrini esa cuarta plaza que ostenta el Villarreal y, sobre todo, quieren afianzar la quinta ante Espanyol, Celta y una Real Sociedad que ha despertado en la segunda vuelta.

En el capítulo de altas y bajas el Ingeniero tendrá que esperar al sábado para saber finalmente con quiénes cuenta para el ataque tras una sesión de este viernes en la que tanto Cucho Hernández como Chimy Ávila han entrenado de forma parcial. Con el colombiano no se quieren correr riesgos dada la importancia que ha de tener en el tramo final de temporada y el estado del argentino es incierto, por lo que todo lo marcará el ejercicio previo a viajar a Palma. Antony, además, intercala días en césped con otros en gimnasio a causa del dolor en la zona inguinal que lo condiciona en su día a día.

Alineación del Real Betis Balompié

Ante ello prepara cambios Manuel Pellegrini casi en todas las líneas, siendo quizás la columna vertebral del equipo la más reconocible respecto al once que puso en liza en el Metropolitano para vencer por primera vez a Simeone en Madrid.

Álvaro Valles apunta de nuevo a la portería. El de La Rinconada dejó otra mano de gran nivel ante Julián Álvarez el pasado domingo y todo hace indicar que en Son Moix será la última defensa de los béticos en la búsqueda de tres puntos por la lucha europea.

En el carril diestro puede haber novedades con la entrada de Ángel Ortiz por Aitor Ruibal. Es momento de dosificar fuerzas y el de Sallent lleva gran cantidad de minutos a sus espaldas, por lo que puede iniciar en el banquillo.

Llorente y Natan parecen destinados a ocupar el eje de la zaga, más si cabe tras la conexión de ambos ante los colchoneros, con Junior entrando en el perfil izquierdo. Pellegrini tiene que meter en el ajo a todos los jugadores y el canterano con origen dominicano apenas ha estado disponible en lo que va de campeonato, por lo que Mallorca se emplaza como rival idóneo para volver al once.

Marc Roca como hombre retrasado y Álvaro Fidalgo junto a Pablo Fornals como interiores pueden conformar el mediocentro bético en Palma dándole esa continuidad al juego que lograron en el Metropolitano y también con el rigor defensivo que suman entre los tres. Nelson Deossa y Sergi Altimira, las otras opciones del Ingeniero para las tres piezas de la medular verdiblanca.

Cédric Bakambu celebra con sus compañeros el gol anotado con el Betis en Son Moix ante el Mallorca el 25 de enero de 2025 / EFE

Antony, que cuajó un partido redondo en la capital, merece un descanso y este viernes no ha estado con el grupo. Todo hace indicar que viajará, más cuando va cada vez mostrando mejoría en su juego que viene precedido por un aumento de nivel en su físico ante la pubalgia, pero puede que inicie sentado en la banda. En ese caso, Pablo García podría tener la oportunidad en Son Moix de titular, campo que lo vio debutar con el primer equipo el año pasado en el minuto 76' de la segunda mitad.

Las otras dos posiciones del ataque parece que las ocuparán Abde en la izquierda y Cédric Bakambu en punta. Dependiendo del estado de Cucho y Chimy Ávila, irá convocado o no Rodrigo Marina, delantero del Betis Deportivo, a una plaza en la que los verdiblancos quieren hacerse fuerte en Liga.