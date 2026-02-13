Diego Llorente avisa sobre Muriqi antes del Mallorca-Betis: "Los delanteros físicos te obligan a estar más aplicado"

El Real Betis Balompié tiene por delante cuatro semanas, siendo la presente la primera, en las que no tendrá que competir entre semana. Sin la Copa del Rey y a la espera de conocer el rival en octavos de final de Europa League, los de Manuel Pellegrini trabajan en la Ciudad Deportiva Luis del Sol centrados exclusivamente en LaLiga. Este fin de semana viajarán a Palma, donde espera un Real Club Deportivo Mallorca metido en la ardua pelea de la permanencia que complicará a los verdiblancos regresar de Son Moix con los tres puntos.

Sobre el descanso que permite el calendario en este mes de febrero y en el comienzo de marzo, además del inminente choque en tierras baleares ha hablado Diego Llorente. El central madrileño, que cuajó un partidazo en el Metropolitano y apunta a la titularidad en Mallorca, atendió a los medios del club.

Aprovechar estas semanas para recuperar: "Siempre a uno le gusta estar vivo hasta el final en las tres competiciones, pero bueno, también sabemos que esto es la máxima competición y ahora tenemos que aprovechar bien todo este tiempo que tenemos, tanto a nivel de recuperación los lesionados, como a nivel de trabajar más conceptos que prácticamente en estas últimas semanas no había tiempo, era sólo por recuperar y jugar, así que bueno, intentaremos aprovechar el tiempo al máximo para seguir mejorando".

Celta, Villarreal, Espanyol, Real Sociedad, rivales del Betis en Liga: "Desde el principio Liga ya se veía un poco los que podíamos estar ahí, incluso ahora con el cambio de entrador la Real Sociedad parece que se está enganchando poco a poco. Llega un momento en que da igual con quién te enfrentes, que se van a jugar cosas, cada equipo tiene objetivos personales y hay que afrontar cada partido, pues no te voy a decir como al final porque tampoco me gusta ser muy dramático en ese sentido, pero sabiendo que ningún equipo nos va a regalar nada y que vamos a tener que trabajar cada punto".

Diego Llorente pone el foco en el Mallorca

Mallorca, próximo rival del Betis: "Mallorca es un campo siempre complicado, ellos vienen con confianza en su casa de haber sacado victoria y los equipos que están un poco ahí más abajo, pues siempre se dice que se tienen que hacer fuerte en casa, así que no espera un partido complicado".

Batalla con Muriqi: "A mí no me gusta tampoco, cada equipo tiene delanteros de altísimo nivel, sí que es verdad que uno, como en este caso, pues son más físicos y te obliga a estar aún más aplicado, pero los que no son más físicos tienen otras habilidades, así que bueno, como te digo, creo que encarar, igual que encaramos el partido del otro día en el Wanda, pues lo mismo contra Mallorca".

Vedat Muriqi celebra su gol durante el partido de la jornada 18 de LaLiga entre RCD Mallorca y Girona FC en Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Compromiso en el vestuario: "Es una cuestión de actitud ante las adversidades que toda temporada te plantea, siempre va a haber y eso hay que asumirlo. Evidentemente, a nadie le gusta tener cada partido seis, siete bajas, pero como quejarte no vale nada, creo que tenemos una plantilla más que suficiente para afrontar lo que tenemos. Todos los lesionados están haciendo el máximo trabajo posible para volver cuanto antes, pero es algo con lo que hay que contar y creo que hemos tenido bastante mala suerte porque son situaciones como por ejemplo la de Isco y Amrabat, la de Gio que sale en Grecia y tiene la mala suerte. Hay algunas situaciones que son desafortunadas, pero bueno, ya te digo, tienes dos opciones, quejarte o seguir con lo que tienes y en ese sentido el míster es el primero que tira para adelante con lo que tenga".

Confía en ir a más en la temporada con la vuelta de los lesionados: "Sí, seguro, como te digo, creo que este equipo cuando va al máximo, cuando todos estamos comprometidos y vamos a una, creo que hay pocos rivales que nos puedan superar, luego los resultados ya sabemos cómo es el fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero si estamos todos metidos y también vamos uniendo a gente que está lesionada a la causa, como poco a poco se irán uniendo, Cucho, Amrabat, Chimy, cuanto más efectivos, más opciones daremos al míster y el equipo será el máximo beneficiado".