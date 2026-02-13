RCD Mallorca-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié apura los entrenamientos semanales antes de medirse al Mallorca en Son Moix. Lo hará este domingo en Palma ante un conjunto bermellón metido en la lucha por el descenso con 24 puntos, sólo dos más que los que tiene el Rayo, con un partido menos, marcando la quema a Segunda División.

Fue en el feudo balear donde los de Manuel Pellegrini enderezaron el rumbo la pasada campaña el 25 de enero con un gol de Bakambu a centro de Ángel Ortiz en el descuento, y buscarán en esta Liga sumar tres más en el casillero y acumular la tercera victoria consecutiva en el campeonato, metiendo así presión al Villarreal por el cuarto puesto y afianzando el quinto ante Espanyol, Celta y una Real Sociedad que llega lanzada desde el desembarco en San Sebastián de Pellegrino Matarazzo.

Con ese contexto trabajaron este viernes los verdiblancos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión en la que Pellegrini recupera a Cucho Hernández y Chimy Ávila, que se ejercitaron de forma parcial con el grupo, y que vio cómo Antony hizo trabajo específico en solitario en el gimnasio a causa de los problemas que tiene en la zona inguinal.

Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat, Isco y Lo Celso completan el capítulo de bajas del Betis de cara a Mallorca, siendo el colombiano y el argentino, Cucho y Chimy, los que están en duda para estar en Son Moix como Antony. Sobre los tres hablará el Ingeniero en la previa este próximo sábado.

Horario del partido entre el Mallorca y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta Palma para medirse al RCD Mallorca en la jornada 24 de LaLiga EA Sports este domingo 15 de febrero a partir de las 21:00 horas en Son Moix.

En los últimos cinco enfrentamientos con los verdiblancos como visitantes, los de Pellegrini han ganado los tres más recientes con dos 0-1 y un 1-2, igualó hace cuatro temporadas a uno y venció hace cinco por 1-2.

Dónde ver por televisión el RCD Mallorca-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Mallorca recibirán los de Manuel Pellegrini al Rayo Vallecano en La Cartuja, mismo escenario en la que será el derbi sevillano ante el Sevilla el domingo 1 de marzo.