Pellegrini descarta a Cucho y Chimy para Mallorca y habla sobre los apercibidos: "Siempre saco al mejor once disponible"

El Real Betis Balompié entrenó este sábado por última vez antes de volar a Palma para medirse al RCD Mallorca en Son Moix el domingo a las 21:00. Pudo contar Manuel Pellegrini en la sesión previa con Cucho Hernández, Chimy Ávila y Antony, que se ejercitaron junto al grupo mientras que Héctor Bellerín trabajó en solitario, quedando descartado como Amrabat, Isco y Lo Celso para la jornada. Finalmente, tanto el colombiano como el argentino no viajarán con el equipo y la lista de convocados, con el de Osasco en ella, será la misma del Metropolitano.

Al término del entrenamiento compareció en rueda de prensa el técnico verdiblanco repasando las claves del partido, las altas y bajas del Betis en Mallorca y analizando diferentes cuestiones en clave bética.

Cucho y Chimy, descartados para Mallorca: "La lista de citados es la misma que el partido anterior, los mismos jugadores, ninguno se incorpora. Avanzan en su etapa de recuperación, unos más adelantados que otros, es probable que en la próxima semana Cucho y Chimy estén disponibles. A Héctor Bellerín le falta un poco más".

Cucho, Chimy y Bellerín hacen trabajo al margen durante un entrenamiento del Betis / Real Betis

Gestión de cargas: "Primero yo creo que tenemos un plantel de 25 jugadores, después los que están lesionados, desgraciadamente no pueden estar considerados para esos partidos. Entonces tratamos de centrarnos partido tras partido en los que están primero 100%, una vez que ya se juega ese partido vemos la etapa de recuperación física, esta es la etapa también del rendimiento individual, son muchos los factores en los que uno está intentando buscar hacer un once inicial lo más competitivo posible y que también después los cambios surtan efecto. Así que por distintos motivos nos ha tocado tener muchísimas lesiones, hemos tratado de mantenernos o tratamos de mantenernos lo más largo posible las tres competiciones. En la Copa del Rey, desgraciadamente tuvimos esa falsa actuación tras el Atlético de Madrid y no fuimos para afuera en la Copa del Rey. Estamos centrados en la Liga ahora con lo que tenemos y ojalá que en un mes más cuando retomemos la Europa League tengamos ya más jugadores recuperados".

Cómo ve a Bakambu: "Efectivamente, ganamos con un centro de Ángel Ortiz y un gol de Bakambu. Yo creo que Cédric siempre ha trabajado muy bien, por eso es que hablamos muchas veces que se pedían por todos lados a lo mejor un número 9. Nosotros teníamos acá el número 9, la cantidad de goles que lleva el plantel, creo que es la cuarta o quinta delantera también más goleadora. Así que en ese aspecto Cédric sabía perfectamente la opinión del cuerpo técnico. Todas las disposiciones que se puedan mejorar siempre son bienvenidas, pero había prioridades. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que está teniendo las convierta, porque sería muy importante para su confianza".

Pellegrini, sobre la derrota del Barça en el Metropolitano: "No. La verdad es que yo no siento alivio porque otro equipo pierda como perdimos nosotros. El fútbol es fútbol y es muy difícil darles explicaciones por la cual suceden las cosas. A lo mejor le parecía improbable que lo hiciera con nosotros. El Atlético de Madrid lo repitió contra el Barcelona, pero se cayó con nosotros. Entonces tratamos de buscarle algo racional al fútbol, que el fútbol no es racional, el fútbol es pasional, el fútbol es de momento, de hecho, dentro de un determinado partido. Así que seguimos lamentando exactamente igual de haber quedado eliminados en un partido falso que hicimos".

Centrado en Liga: "Yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, la Liga va a ser siempre lo prioritario. Esto es porque es un camino largo, pero lleva al final, en un trabajo de un año, lleva a intentar buscar competiciones europeas o clasificación a competiciones europeas, que es lo que hemos hecho en estos años. Por ahora, nosotros estamos centrados solamente en la Liga porque tenemos cuatro partidos, que ya nos queda más fuera la Copa del Rey, todavía no tenemos hasta un mes más la clasificación a la Copa de Europa, por eso fue la importancia de haberse saltado los 16 años de final. Estamos centrados ahora solamente en Liga, en el partido con Mallorca. Cuando tengamos que ir a Europa, vamos a ver cada uno de los partidos, cómo colocar el mejor once en cada una de las competiciones para intentar seguir avanzando".

Un Betis más adaptado al rival en el Metropolitano: "Yo creo que si solamente fuera la manera de jugar, sería muy fácil. Era cosa de ver el Barcelona, que el Barcelona hubiera mirado lo que hicimos nosotros, el Atlético de Madrid hubiera hecho lo mismo y hubieran ganado. El fútbol no es solamente un sistema donde creen que un atraso de un jugador adelanta a otro y ese sistema va a ganar el partido. Los partidos los ganan los primeros, los rendimientos de los jugadores, después un funcionamiento que son todos buenos y todos malos de acuerdo a cómo se realicen. Llevamos cinco o seis años consiguiendo un logro importante en un determinado método de juego. También nos variaba en algunas ocasiones, como lo hicimos contra el Atlético de Madrid. Pero en términos generales, como digo, vamos a ser siempre un equipo que sale a buscar los partidos, un equipo que intenta ganar desde el primer minuto. Esa mentalidad para mi gusto es lo que hace crecer al equipo. Y eso lo ha permitido crecer en estos seis años. Traspiés importantes, por supuesto que suceden, pero no suceden solamente a nosotros como un sistema. Eso le sucede al fútbol, a cada uno de los equipos. Recién hablábamos del Espanyol, que viene una mala racha cuando venía jugando muy bien. Le pasa a Villarreal, le pasa a todos los equipos exactamente igual. Así que nosotros intentaremos seguir siendo protagonistas del partido del comienzo. Alguna variante vamos a tener siempre en los partidos, pero en términos generales, el concepto futbolístico es poco lo que cambia".

Sofyan Amrabat, duda para el derbi: Habría que preguntárselo al cuerpo médico. La de Isco y Amrabat son lesiones muy de sensaciones individuales, depende mucho de cómo va evolucionando el jugador a medida que va teniendo más carga. Tenemos que esperar con paciencia y ojalá se recupere lo antes posible, es un jugador muy importante".

Molestias de Antony: "Normalmente cuando se enfría el cuerpo duele más que cuando ya se hace un calentamiento más intenso. A medida que se va haciendo trabajo de recuperación a la semana, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Es lo que él trata de dosificar, los trabajos semanales, para poder estar al 100% al partido. Pero ya una vez que Antony calienta, yo creo que después las molestias son mínimas. Así que le produce más molestia el trabajo en la semana de estar frío que el partido mismo. Lo estamos ayudando con cuidado, lo está viendo el cuerpo médico y ojalá evolucione lo antes posible".

Apercibidos para el Rayo con un ojo en el derbi: "Personalmente, no lo miro, ni me interesan los que tienen tarjeta amarilla y los que no tienen tarjeta amarilla. En cada partido tratamos de hacer el mejor once inicial. Muchas veces uno se equivoca, otras veces no se equivoca. Buscamos sacar los 3 puntos siguientes, que son siempre lo más importante. Y cuando llega la semana del derbi, sabiendo toda la trascendencia que tiene para todos los hinchas del Betis, para la ciudad, intentamos hacer un muy buen partido y sumar 3 puntos. Pero no dejamos de dejar de lado todo el resto de las competiciones porque tengamos un derbi adelante. Tenemos que ahora ir a Mallorca e intentar sacar puntos. Después tenemos aquí el rayo en casa y ya tendremos una semana larga preocupándonos de ese vídeo".

Aspirar al cuarto puesto: "No, yo creo que conociendo el fútbol, cuando todavía quedan 45 puntos siempre es factible cuando las matemáticas den. En el fútbol nunca hay que bajar los brazos ni creer que está todo perdido. Por supuesto, dependemos también, no solamente nosotros, porque podemos ganar todos los partidos y si Villarreal también lo hace o el Atlético de Madrid lo hace, no podríamos alcanzar a ninguno de los dos. Por eso es que tenemos que estar centrados en tratar de mejorar nuestro rendimiento, en sumar la mayor cantidad de puntos en la Liga, en este mes sobre todo, que vamos a estar solamente en Liga y no en Europa, y ya veremos cómo se va dando desde aquí al final de la temporada. La ambición y la exigencia es siempre llegar lo más arriba posible".