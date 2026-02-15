Abde y Bakambu golpean al Mallorca para colocar al Betis a cuatro de la Champions y asegurar la quinta plaza (1-2)

"Colocamos la misma formación porque no hubo partido entre semana y el equipo jugó muy bien en Madrid ante el Atlético", manifestó Manuel Pellegrini en DAZN en los prolegómenos de un partido en Son Moix en el que el Real Betis Balompié salió victorioso ante un Real Club Deportivo Mallorca que quedó doblegado antes del descanso.

En Palma, el conjunto verdiblanco volvió a mostrar esa solidez que lo llevó al triunfo en el Metropolitano, defendiendo con fiereza el área frente a Vedad Muriqi como avisó Llorente, siendo el kosovar un delantero que obliga a la máxima concentración de los centrales. Marc Roca, en el minuto 2, estuvo muy cerca de dejar el golazo del partido en un mal despeje de Leo Román.

Los de Jagoba Arrasate probaron en los primeros compases hacer daño desde la frontal y con Jan Virgili buscando constantemente la espalda de Aitor Ruibal, convirtiéndose en los 45' iniciales en la principal baza de los bermellones en ataque.

Poco a poco, salvando las distancias por nivel pero con un planteamiento inicial similar, el Betis empezó a crecer en el partido con el paso de los minutos hasta que en la primera llegada anotó por medio de Abde.

Fue Ricardo Rodríguez quien comenzó la acción con el marroquí en la izquierda para que Fidalgo abriera a Antony tras una indecisión con Fornals. El de Osasco recibió y disparó y el rechace de Leo Román lo aprovechó el de Beni Melal para empalar con la diestra en el aire el esférico y adelantar a los verdiblancos.

El gol aposentó la idea de los verdiblancos, que ganaron metros en el verde de Son Moix y empezaron a sentirse superiores. Acciones aisladas de Muriqi e intentos de Virgili con Aitor eran los escasos problemas que crearon a una zaga muy metida en el duelo y a un Valles siempre atento para salvar cualquier balón suelto en el área.

Fotogalería | RCD Mallorca-Real Betis / Cati Cladera / Efe

Sin grandes ocasiones, el Betis tenía bajo control un partido algo accidentado con faltas hasta que al filo del descanso hizo el segundo para acercarse más a la victoria. Fue Cédric Bakambu, que atraviesa una mejoría tras el cierre del mercado invernal, el que transformó ante el meta del equipo balear. Antony, siempre presente en los goles, asistió para que el congoleño de primeras, tras ganarle la espalda a Mojica, definiera ante Leo Román con un remate al palo largo.

Al inicio del segundo tiempo movió ficha Manuel Pellegrini con la entrada de Marc Bartra por Diego Llorente. No quiso correr riesgos el Ingeniero estando amonestado el madrileño, pero en el desarrollo del encuentro le acabaría costando un gol en una gran acción, todo sea dicho, de Vedat Muriqi.

Al kosovar es difícil defenderlo, pero el costado de Aitor y Bartra comenzó a hacer aguas y encontró el Mallorca una ruta perfecta para hacer daño al Betis e intimidar los dominios de Álvaro Valles.

La balanza empezó a decantarse del lado mallorquinista y los verdiblancos se quedaron sin posesiones largas con las que dormir el partido y dejar pasar los minutos. La consecución de llegadas se tradujo en el 1-2. En el minuto 66, Muriqi le ganó la partida a Bartra y cabeceó a la escuadra con un giro de cabeza perfecto en el área grande.

El tanto de los bermellones despertó al Betis, que se puso el mono de trabajo y recuperó esa calidad que tiene en transiciones ofensivas para haber podido cerrar el partido. Antony por partida doble, Pablo Fornals y Abde las tuvieron para el 1-3, pero entre Leo Román y la falta de tiento y elección en metros finales de los béticos, el marcador no se movería.

Otro triunfo del Real Betis Balompié en Liga, el tercero consecutivo y el segundo seguido fuera de casa, para intentar pescar en río revuelto ante un Atlético de Madrid que ya está a sólo cuatro puntos marcando la zona Champions, los mismos que tiene el Villarreal con un encuentro pendiente con el Levante en Orriols. Cada vez está más cerca la vuelta del conjunto verdiblanco al menos, a Europa League. Durante la semana, los de Manuel Pellegrini seguirán trabajando la idea y prepararán el duelo en La Cartuja contra el Rayo Vallecano, la antesala del derbi sevillano. Contra los de Íñigo Pérez podría volver Cucho Hernández.