Manuel Pellegrini elogia el nivel de Abde: "Ha madurado porque escucha lo que le dicen, no se encierra en querer tener la razón"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa tras el triunfo del conjunto verdiblanco en Son Moix al Mallorca.

Abde y Bakambu fueron los que adelantaron al conjunto verdiblanco en la primera mitad y Muriqi quien recortó distancias para los de Jagoba Arrasate en una segunda mitad en la que pudieron sentenciar los béticos en varios contragolpes peligrosos.

Análisis del partido tras la victoria: "Una valoración muy positiva. Primero porque enfrentamos a un rival que es difícil aquí en su casa, que venía de dos triunfos seguidos. En segundo lugar porque había resultados que nos permitían alejarnos un poco de los equipos que vienen por detrás nuestros y acercarnos a los que están adelante. Creo que fue un partido parejo donde el marcador refleja el equipo que tuvo más ocasiones de gol. Comenzamos el comienzo con un tiro de Marc Roca en el palo, después hicimos dos muy buenos goles. En el segundo tiempo hicieron un golazo también de Muriqi de cabeza y tuvieron otro cabezazo muy peligroso. Pero solo tuvimos tres contras que pudimos haber liquidado. Así que en ese aspecto muy contento por lo que hizo el equipo de no dejar pasar una oportunidad. Existe tanto un rival difícil que en su casa no es fácil venir a sacar los puntos acá"

Mallorca: "Esta temporada están muchos equipos muy parejos. Es difícil saber lo que va a hacer, pero yo no lo veo como un equipo con una idea muy clara y que no es fácil superarlo mucho más aquí en su casa".

Preparación del Mallorca-Betis: "Yo creo que el Mallorca tiene un tipo de juego claro, por las características que tienen los jugadores. Tenemos a Muriqi en el área que es peligrosísimo, lo demostró hoy día con el gol que hizo, viene haciendo goles todos los partidos. Entonces la mayor cantidad de centros van a estar buscando a él. Pero es un equipo que tiene otros jugadores creativos, que recién venía de ganar 4-1 aquí en casa. O sea, no es fácil ganarle. Por suerte nosotros tuvimos hoy día la capacidad de estar muy concentrados defensivamente y sacar un buen partido".

Juego del Betis: "Por supuesto que jugando en casa tenemos que apurar mucho más a los rivales, si no el partido se hace muy corto. Jugando afuera los podemos esperar un poco más. Creo que hoy día cometimos el error en los primeros 15 de estar muy atrás. Le dejamos mucha iniciativa a Mallorca. Después solucionamos ese problema durante el resto del primer tiempo. Ya con marcador 2 a 0, por supuesto que seguro se refugia un poco más, pero la idea futbolística es siempre salir a buscar el partido desde el comienzo, sobre todo jugando de visita. Es muy peligroso entregar la iniciativa a un rival cuando juegan en casa".

Pellegrini, técnico que más veces le ha ganado el Mallorca: "La verdad es que no tengo esa estadística, pero yo no le gano a Mallorca. Los equipos ganan, los pierden, los técnicos no pueden hacer lo mejor que creemos que podemos hacer ante determinados rivales. Pero no hay ninguna receta especial para ganar a Mallorca. Es un rival muy complicado, que venía a sacar dos muy buenos triunfos en casa. Por suerte lo ganamos ahora nosotros. La semana pasada también partió muy parejo, pudimos hacer el gol. Pero no son estadísticas puntuales que reflejen nada".

Champions League y nivel de Abde y Bakambu

Posibilidad de ir a la Champions League: "Nosotros durante toda esta temporada siempre lo intentamos. Nunca hemos dejado de tener esa ambición de tratar de llegar lo más arriba posible. Esta temporada va a ser exactamente igual. Quizá con algunos traspies que muchos equipos lo tienen. Lo he dicho en ocasiones, hemos tenido una cantidad también de jugadores lesionados. Y el gran mérito del plantel es que siempre se le echan de menos, pero poder superarlos sin jugadores tan importantes como pueden ser los que tenemos afuera en este momento. Por otro lado, nos eliminó en la Copa del Rey, en cuartos de final anterior a Madrid, que puede suceder. Clasificamos entre los cuatro primeros de Europa. Ha sido una temporada para mí muy regular, muy pareja y ojalá la podamos finiquitar de la mejor manera posible".

Abde celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que RCD Mallorca y Real Betis disputan hoy domingo en el estadio de Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Actuación de Abde: Yo me alegro mucho por él, porque es un jugador con muchas condiciones, que ha madurado muchísimo en estos últimos años. Y ha madurado porque él escucha lo que le dicen, no se encierra en querer tener la razón. Creo que está siempre muy abierto a aceptar crítica, a aceptar consejos para ir mejorando. Por eso creo que ha aumentado muchísimo su cantidad de goles. Antes producía muchas jugadas, pero muy pocas terminaban en goles. Y está con una capacidad goleadora que nos permite estar en esta situación. Y como digo, me alegro mucho por él, porque se lo ha ganado día tras día en los entrenamientos".

Actuación de Bakambu: "Me alegra mucho por Cedric, como me alegré también en su momento por Chimy. Creo que hay un plantel que, por insistir, tenemos muchos jugadores importantes seleccionados y el plantel trata de sacar las tres competiciones adelante. Dentro de eso siempre se viene la lectura de los planteles en el mes de enero. Si revisamos las estadísticas, creo que este equipo tiene bastante gol. Debe mostrar la cuarta o quinta delantera más goleadora del campeonato. Por otro lado, teníamos jugadores lesionados muy importantes en una posición en la que teníamos pocas alternativas. Así que creo que se hizo un trabajo correcto en traer a Álvaro Fidalgo y entre Bakambu, Cucho que debe estar la próxima semana. Hay todos variantes, el mismo Chimy, para jugar en esa posición".