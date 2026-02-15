Las notas de los jugadores del Betis ante el Mallorca en Son Moix: Abde y Marc Roca, los más destacados

El Real Betis Balompié volvió a ganar en Liga y selló su tercer triunfo consecutivo con los goles de Abde y Bakambu antes del descanso para dormir a cuatro de la Champions y asegurar la quinta plaza.

Lo hizo el conjunto de Pellegrini en una primera parte en la que los goles del marroquí y del congoleño le sirvieron a la postre para llevarse tres puntos de oro que les sirven para poner una distancia de seis puntos con el Espanyol, siete con el Celta y diez con la Real Sociedad a falta de 14 jornadas.

Las notas de los jugadores del Betis

(9) Manuel Pellegrini: tercer triunfo consecutivo en Liga. A cuatro del Atlético y del Villarreal y con seis de ventaja respecto a Espanyol, siete con Celta y diez con la Real Sociedad. El Betis de Pellegrini está más vivo que nunca y con un mes de febrero en el que puede descansar entre semana y llegar con mejor preparación y físico a los partidos. Momento de crecer en Liga. El único pero, que tuvo que quitar antes a Bakambu, al que le ha dado otra oportunidad y le ha salido cara, y haber hecho debutar a Rodrigo Marina para ayudar a Abde y Antony en las contras de los minutos finales.

Titulares

(7) Álvaro Valles: volvió a darle al Betis la seguridad necesaria en un escenario complicado. Atento en la llegada de Virgili y en los cabezazos de Muriqi. En el gol del kosovar nada pudo hacer, sólo observar el perfecto cabezazo a la escuadra.

(4) Aitor Ruibal: sufrió de lo lindo con Jan Virgili, que no paró de buscarle las cosquillas por dentro y por fuera, tirándole algún que otro caño. No tuvo tanta ayuda de Antony como en el Metropolitano y lo notó.

(7) Diego Llorente: una absurda amarilla con la mano para cortar una jugada lateral a Samú Costa le hizo que Pellegrini lo quitara en el descanso. Hasta entonces, concentrado en los duelos aéreos con Muriqi neutralizándolo. Menos mal que Samú Costa llegó antes que él al balón dividido.

(5) Natan de Souza: Muriqi sí pudo con él en los duelos aéreos y de hecho lo buscó más que a Llorente, que lo tenía controlado. Salvó el partido desbaratando todo balón que llegó por el área bética, sobre todo en la segunda mitad.

(6) Ricardo Rodríguez: inició la jugada del 0-1 jugando, por una vez, hacia adelante y asociándose bien con Abde. Fue lo poco que participó en ataque además de un centro peligroso que puso a la frontal del área y no conectó Antony. Atrás cumplió sin estridencias y cerró el peligro por su costado.

(7) Álvaro Fidalgo: lo que demostró frente al Atlético volvió a hacerlo en Mallorca. Personalidad, criterio y sensacional lectura como en el 0-1 acelerando el balón que quedó suelto para que Antony chutara. Clave en la victoria.

(8) Marc Roca: la llegada de Fidalgo y la ayuda de Fornals volvieron a darle mayor seguridad en Son Moix como en el Metropolitano para cuajar otro partido soberbio, estando muy certero al ir a ras de suelo para cortar ataques incluso en área y jugando a la perfección con su físico para secar a Virgili. Con dos interiores que lo cubren puede ir mejor a corregir en los laterales.

(7) Antony: otra asistencia de Antony, la novena en lo que va de temporada. Nuevamente, fue determinante. En el 0-1 es quien precipita el despeje de Leo Román con un tiro colocado y el 0-2 se lo inventa él con un pase maravilloso a Bakambu. Pudo hacer su gol en el segundo tiempo, de hecho pudo hasta pararse, pero decidió golpear con la diestra.

(6) Pablo Fornals: más activo en labores defensivas que ofensivas, cerrando espacios al Mallorca para ayudar al Betis a plegarse por dentro e impedir pasillos interiores. En el segundo tiempo tuvo alguna para concretar la victoria y David López se la sacó bajo palos, pero justo antes también le había regalado un gol a Antony metiendo con mucho acierto el pie y corriendo al espacio un balón de Abde. Cuando la lucidez con el esférico no es sensacional su trabajo habla por él.

(9) Ez Abde: ataca todo espacio con voracidad y determinación, es inteligente en los movimientos como en el del 0-1, esperando en el sitio preciso el rechace de Leo Román tras el tiro de Antony. En el segundo tiempo pudo sentenciar en varias transiciones vertiginosas. Es crucial para el Betis. Top.

(7) Cédric Bakambu: tuvo una ocasión clara de gol y la convirtió. Ya en el Metropolitano se vio una mejoría en su juego, se le vio mejor en punto físico y ante Mojica lo demostró. Rápido para ganarle la partida a la espalda y sensacional en la definición. Qué importante es que Cucho tenga competidores reales.

Cédric Bakambu celebra su gol durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que RCD Mallorca y Real Betis disputan hoy domingo en el estadio de Son Moix / CATI CLADERA / EFE

Suplentes

(3) Marc Bartra: no tuvo su noche en Palma. Salió desconectado y Muriqi le ganó por completo la batalla. Pudo condicionar más al kosovar en el remate pero le venció en la acción. Muchos nervios.

(7) Ángel Ortiz: Virgili desapareció cuando entró por Aitor, y además ayudó en ataque e incluso le puso a Fornals un gran balón atrás tras zafarse de su marcador después de una larga carrera. Merece más minutos.

(5) Sergi Altimira: entró para hacer fácil los minutos finales al Betis y contener al Mallorca.

(Sc) Nelson Deossa: entró en los minutos finales y lo probó sin acierto en la única que tuvo.