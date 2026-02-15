El Betis se examina en Son Moix para apretar la zona alta y blindar la quinta plaza

El Real Betis Balompié llega a Son Moix con el pulso subido y el objetivo claro tras sumar un triunfo de peso en el Metropolitano. Ahora, quiere encadenar la tercera victoria seguida en LaLiga EA Sports y aprovechar este tramo sin Europa para pulir detalles tácticos y apretar la zona alta en semanas sin partidos intersemanales.

Manuel Pellegrini mira de reojo al Villarreal y, sobre todo, quiere blindar una quinta plaza que se ha encarecido con rivales que vienen creciendo como la Real Sociedad. En Palma espera un partido de oficio, de esos que suelen marcar el termómetro real de un equipo con aspiraciones. Diego Llorente, que aspira al once, ya avisó sobre los bermellones: "Mallorca es un campo siempre complicado, vienen con confianza en casa tras haber ganado y los equipos que están ahí más abajo siempre se dice que se tienen que hacer fuertes en casa".

La expedición verdiblanca viaja sin novedades y con la misma convocatoria que en Madrid. Cucho Hernández y Chimy Ávila, aunque han pisado césped, se quedan fuera por precaución y por sensaciones. El técnico no quiere riesgos con el colombiano para el tramo decisivo del curso y el argentino sigue sin el punto para competir.

Bellerín continúa al margen, "le queda un poco más" y tampoco están Amrabat, Isco y Lo Celso en una lista de bajas que condiciona, pero no cambia el discurso del Ingeniero. "Siempre saco al mejor once disponible", insistió, sin mirar apercibidos ni el calendario que viene. Mallorca, Mallorca y Mallorca, ya habrá tiempo de pensar en el Rayo y en el derbi.

Enfrente aparece un Mallorca con 24 puntos y urgencias, metido en la pelea por evitar el descenso. Ese contexto suele convertir Son Moix en un campo áspero, de duelos, segundas jugadas y emociones cortas. Al Betis, sin embargo, le encaja el reto si mantiene la versión competitiva del último domingo en Madrid. El chileno recordó que "el fútbol no se reduce a un sistema" y que "los partidos se ganan desde el rendimiento y la mentalidad".

Antony, en la lista y posiblemente en el once

La alineación del Betis en Mallorca puede ser la misma que en Madrid, aunque puede haber caras nuevas. Álvaro Valles apunta a seguir bajo palos tras otra actuación de seguridad en la capital española. En el lateral derecho asoma la opción de Ángel Ortiz, con Ruibal como alternativa, mientras el eje de la zaga parece reservado para la pareja Llorente-Natan que tan buenas sensaciones dejó en el Metropolitano.

En el perfil izquierdo, Junior podría tener una oportunidad para sumar minutos y continuidad con Ricardo como opción al igual que Valentín. Todo ello pensando en sostener el ritmo competitivo y en llegar con gasolina a marzo, cuando regresen los cruces europeos con los máximos jugadores en dinámica.

Marc Roca se perfila como hombre de base, con Fidalgo y Fornals por delante para dar pausa, recorrido y una presión más organizada actuando como interiores. Deossa y Altimira quedan como recursos para variar alturas o sostener el partido si se abre.

Arriba, el guion parece claro. Abde como amenaza por izquierda, Bakambu como referencia y una duda en la banda derecha según la pubalgia le permita más o menos a Antony. Si el brasileño descansa de inicio, Pablo García gana opciones para ser titular en un escenario que ya conoce y que el año pasado le vio debutar con el primer equipo.

Hay un precedente reciente que el Betis no olvida. En Son Moix, el 25 de enero de 2025, enderezó su camino con un gol de Bakambu en el descuento tras un centro de Ángel Ortiz. A veces, una acción basta para girar un partido que se atasca.

Para el Real Betis Balompié, Palma es una noche de puntos, pero también de mensaje a los de arriba. Si quiere mirar a la Champions League, estos partidos sin carga entre semana y ante rivales que luchan por otros objetivos son los que no puede dejar escapar para meter presión.