Real Betis Balompié
Abde se rinde a la afición del Betis: "Allá donde vamos están con nosotros, somos unos locos de la cabeza"
El extremo verdiblanco analiza la posibilidad del Betis de ir a Champions: "Tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando duro y ponernos ese objetivo de llegar a Champions. No es fácil, tenemos que seguir trabajando más duro y, bueno, esperemos que al final de temporada podamos llegar"
El MVP del Real Betis Balompié en el triunfo en Son Moix fue Abde Ezzalzouli. El extremo izquierdo del conjunto verdiblanco firmó el primer tanto del equipo de Manuel Pellegrini en un balón suelto en el área tras un tiro de Antony y un rechace de Leo Román.
Incluso el Ingeniero al término del encuentro elogió el gran nivel del de Beni Melal, que también pasó por los micrófonos de DAZN como jugador destacado del encuentro para hablar de su actuación y del sueño de clasificar a Champions League, para el que reconoce que hay que "seguir trabajando más duro" para que "al final de temporada podamos llegar".
Contento con su partido: "La verdad es que muy bien, con el trabajo que vengo haciendo, la verdad, la recompensa te la da el trabajo".
Desplazamiento masivo del Betis: "Sí, bueno, la afición del Betis es una locura, siempre lo digo, allá donde vamos están con nosotros, somos unos locos de la cabeza y la verdad es que muy agradecidos".
Abde explica su gol al Mallorca
Su gol: "Bueno, yo siempre intento llegar ahí al segundo palo, siempre que Antony la tiene ahí en la banda, sé que me va a buscar, la va a poner ahí al segundo palo y, como has visto, he estado ahí, me ha caído y gracias a Dios he metido".
Champions League: "Bueno, tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando duro y ponernos ese objetivo de llegar a Champions. No es fácil, tenemos que seguir trabajando más duro y, bueno, esperemos que al final de temporada podamos llegar".
El cambio de Abde desde que lo tuvo Jagoba Arrasate en Osasuna: "Bueno, los años y los partidos te dan la experiencia".
