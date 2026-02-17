Camisetas con olor a azahar y hechas a partir de naranjas amargas: así será la equipación del Betis-Rayo Vallecano

Camisetas con olor a azahar, de color verde y azul y elaboradas a partir de las naranjas amargas tan características de las calles y barrios de Sevilla. Así es la nueva equipación que lucirán los jugadores del Real Betis Balompié frente al Rayo Vallecano el próximo 21 de febrero que los responsables del club han presentado este martes en la plaza de Doña Elvira, un escenario rodeado de naranjos y con el azahar a punto de florecer, que ha servido de marco perfecto para trasladar un mensaje claro: "Crecer en verde".

El Real Betis Balompié junto a Hummel han presentado una equipación pionera, enmarcada dentro de su iniciativa medioambiental Forever Green. Con ella, el club busca poner en valor el patrimonio natural urbano y reforzar su compromiso con la sostenibilidad, sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de preservar los árboles y las zonas verdes metropolitanas. El acto ha contado con la presencia de Rafael Muela, gerente del club, y la figura de dos leyendas: Rafael Gordillo y Joaquín Sánchez, quien protagonizó el momento más emotivo de la presentación al coger en brazos a un alevín que introdujo la mano en un naranjo y extrajo del interior la nueva camiseta.

Presentación de la camiseta del Betis fabricada con naranjas /

Se contó además con la presencia de Miguel Ángel Campano, investigador del TEP130, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y secretario del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción y Eugenio Domínguez Vilches, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba y exrector de la UNIA y la UCO.

Una camiseta 100% sostenible que "huele a Sevilla"

La nueva equipación es una vestimenta cargada de simbolismo y tecnología. La camiseta incorpora en sus dorsales un diseño perforado inspirado en la textura de la piel de naranja, que va más allá de lo estético.

Según Muela, estos dorsales cuentan con la tecnología scratch and sniff, una tinta sostenible y 100% libre de químicos que, al rascar, libera olor a azahar, de modo que los números de los jugadores desprenderán fragancia a naranja.

presentación nueva equipación del Real Betis Balompié / El Correo / 5

La camiseta está confeccionada mediante una mezcla novedosa de materiales de bajo impacto: al 16,2% de fibra orgánica obtenida de pieles de naranjas se suma un 37,8% de Lyocell (fibras naturales regeneradas obtenidas de celulosa de la madera) y un 46% de poliéster reciclado. "Esta combinación elimina el uso de plástico virgen, transformando residuos en una prenda de alto valor tecnológico con un tejido suave, transpirable y de alta resistencia", explica Muela.

Para El Real Betis Balompié la iniciativa trasciende lo deportivo y lo estético: "Educar primero para crecer después, con el objetivo de proyectar un mensaje desde lo local hacia lo global. Por este motivo, el lema de nuestra camiseta es: La vida en verde comienza en el barrio", afirma el gerente.

La ciudad con más naranjos del mundo

Sevilla ostenta el título de ciudad con más naranjos del mundo, con aproximadamente 55.000 ejemplares repartidos por sus calles y plazas. Estos árboles, cuyo característico aroma a azahar impregna la capital andaluza cada primavera, se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles e identitarios de la ciudad.

Domínguez Vilches subrayó la trascendencia de proteger el arbolado urbano: "No prestamos atención a una estructura fundamental que es el arbolado, que ayuda a permitir que los humanos vivamos", señaló el experto, quien recordó que "el árbol ayuda a depurar el aire y elimina el gas invernadero, convirtiéndose en un aliado imprescindible frente al cambio climático", explica el catedrático.

En la misma línea, Campano, explica que "la sombra reduce la radiación solar que reciben las personas y que los árboles regulan su temperatura superficial mediante la evapotranspiración, lo que limita la radiación emitida por la copa y mejora el confort térmico bajo el arbolado".

El Real Betis y Hummel presentan así la quinta edición del programa Forever Green, una iniciativa que cada temporada convierte un partido de LaLiga en una plataforma de concienciación ambiental. La primera tuvo lugar en 2022 frente al Athletic Club con una equipación de poliéster 100% reciclado.