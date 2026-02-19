Alineación probable del Betis ante el Rayo: Pellegrini podría repetir once por tercer partido consecutivo

El Real Betis Balompié regresa este sábado a La Cartuja. Lo hará con motivo de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que lo enfrentará al Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez llegan a Sevilla con sólo 25 puntos en la tabla, uno por encima de un descenso que marca el Mallorca y con la necesidad de encontrar una regularidad en el campeonato para escapar de los puestos bajos de la tabla antes de que vuelvan a Vallecas los choques europeos.

Panorama muy diferente y mucho más optimista tiene por delante el conjunto de Manuel Pellegrini, afianzado en la quinta tabla y con las miras puestas en perseguir ese cuarto puesto que tiene el Atlético y que da privilegio a jugar la Champions League. Para que dicha ilusión siga siendo un objetivo alcanzable será casi obligatorio encadenar la cuarta victoria consecutiva en el torneo frente a un rival tocado como es el vallecano.

El Ingeniero ha recuperado esta semana a hombres clave de la enfermería como Cucho Hernández y Chimy Ávila, que entrarán en la convocatoria del sábado al igual que Antony. El de Osasco, a idas y venidas con sus problemas de pubalgia, se ejercita en las primeras sesiones tras cada encuentro en el gimnasio para gestionar las cargas y llegar de la forma más óptima posible a cada duelo del Betis. Quien todavía parece que no figurará en la lista de citados es Héctor Bellerín. El lateral ya empieza a entrenar con el grupo y podría reaparecer en breves.

Alineación del Real Betis Balompié ante el Rayo Vallecano

Junior, una posible novedad en la idea de Pellegrini para vencer al Rayo

Lo que funciona rara vez lo altera Manuel Pellegrini, quien sí que suele gestionar los minutos de los jugadores. Con la competición europea aparcada hasta la segunda semana de marzo, y tras dos victorias consecutivas fuera de casa, ahora se le presenta la oportunidad ante el Rayo Vallecano de ir sumando más jugadores a la causa.

En portería no se esperan novedades. Álvaro Valles se ha ganado un sitio de forma merecida que mantendrá como mínimo una semana más. Fue clave en el Metropolitano y cuajó un buen partido también en Son Moix, algo que le confiere la titularidad.

Tampoco parece que pueda haber mucha alternancia en la zaga. Diego Llorente y Natan están creciendo con el paso de los encuentros uno al lado del otro, y si bien Aitor Ruibal sufrió con Virgili, su condición de capitán lo refuerza frente a Ángel Ortiz. En el costado izquierdo no aparece Junior Firpo desde el Tartiere. El canterano no ha tenido la vuelta a casa esperada a causa de las lesiones, y ahora que comienza a ver la luz puede darle el relevo a Ricardo Rodríguez y así ir ganando minutos antes del regreso de la Europa League. Si no entra el dominicano podría repetir once por tercer duelo consecutivo.

Álex Mérida

Cada día están más asentados tanto Marc Roca como pivote como Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo como interiores por delante del catalán. Aunque, eso sí, en casa puede que el ovetense o el castellonense retrasen algo su posición junto a Roca para abandonar ese 4-3-3 mostrado en Madrid y Palma y volver al 4-2-3-1 habitual viendo a un Betis con más distancia entre líneas y con una vocación más ofensiva al actuar como local.

Quien más ilusiona al beticismo con su vuelta a la convocatoria es Cucho Hernández. Después de nueve partidos en el dique seco, el colombiano podría tener minutos en la segunda mitad al igual que Chimy Ávila, cuyas molestias le impidieron estar en las dos visitas más recientes. Mientras, a los veloces Antony y Abde en las alas lo acompañará Cédric Bakambu, que marcó el segundo del Betis en Mallorca y se ha ganado vestir una elástica verdiblanca conmemorativa enmarcada dentro de la iniciativa medioambiental verdiblanca llamada Forever Green.