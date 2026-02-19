Real Betis Balompié - Rayo Vallecano: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié se ejercitó este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a dos días de recibir al Rayo Vallecano en la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

Manuel Pellegrini cuenta cada vez con más jugadores de la primera plantilla, algo que hace que tire menos del Betis Deportivo. Rodrigo Marina, que había estado días atrás a las órdenes del Ingeniero y que incluso entró en la citación del Metropolitano y de Son Moix, ya ha vuelto con Dani Fragoso al filial tras los regresos de Cucho Hernández y Chimy Ávila a la dinámica habitual, teniendo ambos muchas opciones de entrar en la citación contra los vallecanos.

Otro de los que ya está presente con el grupo, pero al que le falta quizás una semana más para aparecer en la lista de Pellegrini, es Héctor Bellerín. Tras varias sesiones parciales con sus compañeros, el catalán este jueves ha completado el entrenamiento con vistas a ir perfilando su vuelta a los terrenos de juego.

Álex Mérida

Antony disipa las dudas

Sin duda, la mayor alegría del conjunto verdiblanco es la vuelta de Antony a la dinámica habitual del Betis. El de Osasco, con esos problemas en el pubis que lo hacen trabajar al margen los primeros días de cada semana, ha vuelto este jueves y se ha mostrado muy activo y cercano a Cucho, Chimy y Deossa, con quien siempre suele estar en cada entrenamiento.

Todo hace indicar que entrará en convocatoria y que incluso será titular ante los de Íñigo Pérez en el regreso de los de Pellegrini a La Cartuja tras dos victorias a domicilio y en la antesala del derbi sevillano del 1 de marzo.

Horario del partido entre el Betis y el Rayo Vallecano

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez en la jornada 25 de LaLiga EA Sports este sábado 21 de febrero a partir de las 16:15 horas en La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Rayo Vallecano

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.