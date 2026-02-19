Álex Mérida

Vídeo | Pellegrini cuenta con el ok de Antony a dos días del Betis-Rayo Vallecano

Pellegrini cuenta con el ok de Antony a dos días del Betis-Rayo Vallecano. El extremo brasileño regresó a los entrenamientos del conjunto verdiblanco tras cuidarse durante la semana en el gimnasio. Héctor Bellerín también realizó la sesión completa tras varias ejerciitándose de forma parcial. Cucho y Antony apuntan a la convocatoria.