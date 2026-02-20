Manuel Pellegrini apoya a Almeyda tras su sanción: "Es lamentable que tenga esa cantidad de partidos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció ante los medios de comunicación al término del último entrenamiento de los verdiblancos previo a recibir al Rayo Vallecano en La Cartuja.

El Ingeniero, que ha contado esta semana con las novedades de Cucho, Chimy y Bellerín con el grupo, además de Antony que se dosifica con la pubalgia, habló sobre el estado de sus jugadores y analizó el encuentro ante los de Íñigo Pérez de este sábado.

Cómo llega el Betis y Rayo Vallecano: "El equipo llega bien, ha sido una segunda semana que hemos podido trabajar de forma normal para revisar conceptos y recuperar jugadores. Con muchas expectativas para mantener el rendimiento de os últimos partidos. El rival está en una parte baja de la tabla pero viene de ganar al Atleti en una actuación contundente. Los rivales en la liga siempre van a ser difíciles si uno no entra con la actitud y la exigencia necesarias para poder superarlos".

Altas y bajas: "Cucho, Chimy y Héctor están los tres citados. Esto nos permite tener más jugadores en el banco. Lo de Amrabat e Isco son evoluciones que se van dando a medida que van trabajando. Hay que esperar que Amrabat llegue a España y veremos en qué situación viene. Es una lesión que hay que llevarla con mucho cuidado y ya veremos como la lleva el cuerpo médico con él".

Vuelta de Isco: "Exactamente igual que Amrabat, son lesiones que según va evolucionando veremos que aumento de carga pueden tener, no es algo que te pueda dar una fecha determinada como una rotura o un desgarro. Son cartílagos, que van teniendo variaciones según la carga. Es difícil poner una fecha".

Sanción a Matías Almeyda "Como colega de profesión, es lamentable que tenga esta cantidad de partidos de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar"

Decisión con Valles en portería: "Mañana vamos a ver el once, esa rotación de tres partidos no ha sucedido. Una vez entró Pau, era bueno que se recuperará futbolísticamente y ya veremos en liga y Europa quién comienza en cada una de las posiciones".

Champions: "El tener la quinta plaza de Champions es algo importante. El otro concepto lo vuelvo a reiterar, no hay ninguna competencia más importante que la otra. Uno puede en las competiciones de ida y vuelta irse en cualquier momento fuera y después no sirve. La que marca al final el año es la liga porque es la que permite a través del trabajo poder clasificar a Europa. No vamos a dejar nada de lado y viendo partido tras partido para afrontar todas las competiciones que estamos".

Cambio de sistema: "Este equipo ha tenido siempre diferentes maneras de jugar con una idea base, que es la misma, la otra depende de las características de los jugadores. No es lo mismo jugar de visita con equipos aquí en casa. Las características de los jugadores nos permiten jugar con un mediapunta o si no están con jugadores de otras características. La parte táctica es muy importante para tener una parte futbolística y son todas buenas o malas dependiendo del rendimiento de los jugadores. El funcionamiento es el que nos permite buscar variantes sin modificar el potencial del equipo. La derrota contra el Atleti yo no creo que juguemos distinto a cuando ganamos, jugamos exactamente igual. Veníamos dos partidos de visita, con jugadores que venían llegando, que nos acomodamos mejor de esa manera y se hace, pero no ganó el sistema táctico, ganó el rendimiento de los jugadores".

Nivel de Nobel Mendy en el Rayo: "La opinión es que si jugó con nosotros en Primera es porque tenía condiciones. Por distintas circunstancias, fue al Rayo y me alegro mucho que le esté yendo muy bien y la parte de compra o de venta ya depende del club".

Mentalidad de los jugadores: "Antes de las tres victorias consecutivas veníamos haciendo una temporada más que buena. Se produjo una derrota fea, con un marcador muy amplio, que le ha pasado también a Barcelona o le puede pasar a cualquiera porque el fútbol es así, pero no era un drama interno ni estamos hoy día con una alegría desbordada porque seguimos en esas posiciones y queremos aspirar a más. Da confianza ganar, sí, pero el exceso de confianza el fútbol lo devuelve rápidamente, igual que el exceso de drama, que se disuelve rápido con el partido siguiente. Jugamos en casa y tenemos que repetir lo de los últimos partidos y lo que venimos haciendo todo el año".