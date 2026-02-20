Un Betis en crecimiento quiere otro paso firme en La Cartuja ante un Rayo que aprieta por abajo

El Real Betis Balompié vuelve a La Cartuja en un momento de esos que marcan el pulso de una temporada. No sólo la 25 es una jornada más aunque el calendario lo diga, es la oportunidad de consolidar una racha de tres partidos ganados consecutivos, de afianzar la quinta plaza y de llegar a un derbi que ya asoma con la sensación de equipo en crecimiento. Manuel Pellegrini lo sabe y por eso, más allá del resultado, insiste en que "los rivales siempre van a ser difíciles si uno no entra con la actitud y la exigencia necesarias para poder superarlos".

Por su parte, el Rayo Vallecano llega apretado por abajo, sí, pero llega también con el recuerdo muy reciente de haber tumbado al Atlético de Madrid en Butarque con una actuación contundente.

Manuel Pellegrini ha podido trabajar una semana más con normalidad, ajustando conceptos y recuperando piezas clave como Cucho Hernández, además de Chimy y Bellerín. El Ingeniero quiere que la confianza sea combustible, no un exceso de peso, ya que ganar te coloca con el viento a favor antes de que Europa se entrometa en los planes de marzo y haga que el calendario vuelva a comprimir la actualidad.

La gran noticia para el beticismo no está solo en el once, sino en el banquillo. Cucho Hernández está de vuelta y debería tener minutos en la segunda parte si el duelo se atranca o para dar descanso a Bakambu y que el colombiano empiece a entonarse de cara a la próxima jornada ante el Sevilla también en La Cartuja. Antony, dosificándose con la pubalgia, apunta a estar disponible y, si está es la chispa al igual que Abde que convierte una posesión plana en una situación de peligro.

Alineación del Real Betis Balompié

¿Repetirá once Pellegrini por tercer partido de forma consecutiva?

A partir de ahí, la pregunta es la habitual con Pellegrini: ¿toca insistir o tocar una tecla? La lógica invita a la continuidad, sobre todo con la Europa League aún aparcada hasta marzo. En la portería, Valles se ha ganado el sitio con actuaciones solventes y, aunque el técnico no se casa con nadie, el momento invita a darle continuidad: "Una vez entró Pau, era bueno que se recuperará futbolísticamente y ya veremos en liga y Europa quién comienza en cada una de las posiciones".

Por delante, Llorente y Natan han ido creciendo como pareja y el Betis necesita esa sensación de estabilidad atrás para soltarse arriba. Ruibal, capitán y comodín, apunta a repetir en el lateral derecho, mientras en el izquierdo asoma el nombre de Junior como posible novedad para dosificar y sumar piernas, con Ricardo Rodríguez como alternativa. Valentín, con cuatro tarjetas, puede que descanse otra semana más tras un tramo de liga en el que estuvo más exigido.

Donde más se nota el Betis de las últimas semanas es en el centro del campo. Marc Roca se ha asentado como pivote y por delante se han ido consolidando Fornals y Fidalgo como interiores, con la posibilidad de que, en casa, el dibujo se parezca más al 4-2-3-1 habitual. No es un debate de números por capricho, es una cuestión de intención: en La Cartuja, el Betis puede permitirse más metros por delante del balón, más gente entre líneas y mayor sensación de asedio. Para Pellegrini no vencen los sistemas, todo nace del rendimiento individual de cada jugador.

Arriba, Bakambu llega con el premio de los goles recientes y con el rol de referencia, escoltado por Antony y Abde para estirar al rival y abrir pasillos. La clave estará en que ese desborde tenga continuidad, no fogonazos. El Rayo, con urgencias clasificatorias, no va a regalar nada y se siente cómodo en partidos de ida y vuelta si el contrario se parte. Ahí el Betis necesita ser inteligente: atacar sin perder el orden, apretar sin desprotegerse, y entender que no hay victoria cómoda si la actitud no va al máximo.

El Betis y Pellegrini, en el día Forever Green con elástica para la ocasión, buscan el cuarto triunfo consecutivo en Liga para que el sueño de la Champions siga estando al alcance y la quinta plaza sea cada día más verde y blanca.