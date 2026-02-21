El Betis se deja dos puntos ante el Rayo entre la polémica y el descuento (1-1)

El Real Betis Balompié regresó al estadio de La Cartuja tras sus dos victorias a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca y lo hizo empatando ante el Rayo Vallecano. Alineó Manuel Pellegrini al mismo once por tercera semana consecutiva.

Visto que lo que bien estaba no era necesario tocarlo, los verdiblancos fueron decididos a por un conjunto vallecano que cometía errores en balones divididos y de los mismos nacían ocasiones de los béticos.

Marc Roca, Fidalgo y Antony fueron los primeros en probar desde la frontal la solidez de los madrileños, que evitaron los golpeos a puerta despejando las acciones a las esquinas.

El que no pudieron remediar fue el gol de Bakambu a los 16 minutos. El congoleño aprovechó el despeje de Batalla tras un centro de Aitor Ruibal para recoger el esférico en el área y anotar el primero del Betis.

El Rayo intentó reponerse en acciones a balón parado y en centros laterales, pero los de Pellegrini controlaban el área y el partido y transmitían los verdiblancos mejores sensaciones en la búsqueda del segundo.

Ese ansiado gol para enderezar el encuentro no acabó llegando por poco a media hora de partido tras un gran contragolpe en el que Antony y Bakambu se entendieron. El brasileño abrió para Abde con el exterior, este dejó para el congoleño y filtró para el de Osasco, que sorteó bien a Batalla y no acertó con la meta vacía.

Pagaría caro el Betis no acertar en el 2-0. En el 42', Andrei Ratiu sacó un centro tras subir la banda diestra y en el segundo palo remató Isi Palazón a la red tras ganarle la partida a Aitor Ruibal.

Con dicho marcador se llegaría a un descanso en el que Manuel Pellegrini movería ficha con la entrada de Cucho Hernández por Cédric Bakambu.

Fue un peligro el cafetero desde que puso un pie en el campo. Apenas entró en juego fabricó un penalti que Martínez Munuera decidió no señalar, indicando falta al borde del área -el de Pereira tenía el pie dentro cuando Mendy lo derribó- y no sacando la segunda cartulina al central del Rayo, ex del Betis.

Dicha acción fatal peritada del colegiado valenciano iba a tener relevancia en el electrónico al término del partido. Los verdiblancos, tras el error claro y manifiesto del árbitro, se lanzaron a la búsqueda del 2-1 que nunca llegaría ante un Rayo que esperaba en bloque bajo para intentar sorprender en contras o en acciones detenidas a un conjunto bético que se mostró fiable y no concedió disparos claros al marco de Valles.

Antes del extenso descuento que decretó Martínez Munuera se lesionó Aitor Ruibal y pudo acabar en la calle Valentín Gómez por despejar un balón ante Ratiu.

González Fuertes, otro gran experto arbitral que siempre aparece para sembrar el caos y que demoró en exceso las decisiones del colegiado principal, instó a este a ver la acción en el monitor. La acción, saldada con amarilla en directo, se quedó así y el argentino cumplirá sanción la próxima semana siendo baja en el derbi.

Betis-Rayo Vallecano, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mermado y a través de Nelson Deossa, Antony y Abde, buscó el Betis el gol en los catorce minutos de añadido frente a un Rayo que cuando vio la tablilla del cuarto árbitro sólo pensó en qué hacer para que finalizara antes el duelo.

Los de Íñigo Pérez, cada vez más desbordados, terminaron sumando un punto valioso en su lucha por el descenso tras aguantar las embestidas de un conjunto verdiblanco que pudo por medio de Antony ganar el partido. Batalla apareció para evitar el gol del de Osasco tras un gran balón de Cucho y mantener un marcador que significa un traspié para un Betis que quiere crecer en el campeonato y se dejó dos puntos de oro.

Desde mañana, el pensamiento estará en el derbi que acogerá el próximo domingo el estadio de La Cartuja. Habrá que ver si Aitor Ruibal se apunta al duelo o será baja al terminar lesionado.