Marc Roca ilusiona al beticismo: "Este Betis tiene hambre de Champions"

El ancla del Real Betis Balompié en esta etapa de la temporada se llama Marc Roca (26 de noviembre de 1996). El pivote de Vilafranca del Penedès atraviesa un gran momento futbolístico en la entidad de las trece barras y manifiesta sentirse más cómodo con el último ajuste táctico que hizo el Ingeniero, mutando el 4-2-3-1 original en 4-3-3 en las dos victorias más recientes de los verdiblancos a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca.

El centrocampista catalán atiende a El Correo de Andalucía en la previa del Betis-Rayo para repasar la temporada del conjunto bético, esa ilusión convertida en objetivo de la Champions League vía Liga y Europa League y el papel de líder de Manuel Pellegrini, el artífice central de la mejoría del club de La Palmera en los últimos años.

Pregunta. Bueno, ¿qué tal Marc? Se te ve feliz en el Betis, jugando al fútbol. Entiendo que también es parte de ese proceso, ¿no? Haberte recuperado plenamente y abandonar esos problemas en el tobillo izquierdo.

Respuesta. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento. Había sido un año anterior muy duro, año y medio. Y ahora, gracias a Dios, me siento muy bien físicamente, disfrutando del día a día, que era una cosa que el último año lo pasé muy mal. Sobre todo no poder entrenar con el grupo, tener que tomarme siempre antiinflamatorios para poder jugar, para poder competir. Ahora disfrutando mucho pudiendo trabajar y entrenar a tope, que al final es lo que me hace feliz. Una de las cosas que a mí me hace feliz es jugar al fútbol, así que ya te digo, muy feliz.

Marc Roca se centra en el Rayo y mira a la Champions

P. Y ahora después de tres victorias consecutivas en Liga, a por el Rayo...

R. Sabemos que esto no para. El fútbol es presente y lo que más importa ahora mismo es el partido del Rayo. Es un partido en casa con nuestra gente, superimportante. Queremos ir para arriba, nuestra ambición es muy grande. Las ganas del equipo de dar un pasito más, de ir a por la Champions. Es lo que siento que queremos, que el equipo tiene esa hambre esa ambición. Y la verdad que con muchas ganas de hacer un buen partido, de ganar aquí en casa y hacernos fuertes.

P. No lo ha puesto fácil el Villarreal ganando el atrasado, ha aumentado la distancia, pero como dices, con trabajo y resiliencia se puede lograr, ¿no?

R. Sí, obviamente quedan muchos puntos en juego aún. La temporada es muy larga, nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, en el siguiente partido, en estar bien trabajando todas las semanas, para poco a poco ir recortando y lograr nuestro objetivo. Lo que dependa de nosotros estaremos siempre dando al máximo y ojalá podamos cumplir con eso.

"Otro de nuestros objetivos es ir a por la Europa League. Creo que tenemos plantilla y tenemos equipo para conseguir cosas importantes, cosas grandes y vamos a ir a por ello"

P. Tampoco hay que descuidar lo que viene por atrás y uno de los que viene, además de una Real Sociedad al alza, es el Espanyol, tu Espanyol. Diego Llorente ya me dijo al principio de la temporada con pocos partidos que le estaba sorprendiendo mucho, no sé si tú lo ves un rival directo...

R. Pienso que el Espanyol, es verdad que ahora tienen una racha que en 2026 no han conseguido la victoria, pero si tú ves cómo compiten, cómo juegan como equipo, la verdad que da gusto. Pienso que tienen un entrenador muy bueno con un buen cuerpo técnico y los jugadores también lo están haciendo muy bien. Obviamente que es uno de nuestros rivales, pero bueno, a mí me gusta siempre mirar hacia arriba. Pienso que tenemos que enfocarnos, sobre todo en nosotros mismos, en sumar puntos e ir mirando hacia arriba y este tiene que ser nuestro objetivo.

P. Respecto a esa vuelta, a esa alegría que has recuperado en los entrenamientos, en el día a día, entiendo que también haberte perdido el año pasado en las fases finales de la Conference hace que tengas más ganas personalmente a la hora de afrontar esta Europa League, que también es muy bonita...

R. El año pasado me tocó vivirlo desde fuera como un aficionado más, como una parte del grupo que estaba apoyando a mis compañeros lo máximo que pude, pero desde fuera. Y ojalá este año podamos vivir una última fase de la Europa League desde dentro, con mucha ambición, con ganas, con victorias importantes. Y ya te digo, al final también otro de nuestros objetivos es ir a por la Europa League. Creo que tenemos plantilla, tenemos equipo para conseguir cosas importantes, cosas grandes y vamos a ir a por ello.

Marina Casanova

P. Hemos visto estos últimos dos partidos a un Betis con las líneas más juntas, contigo de '6', con Fornals y Fidalgo por delante como interiores, más juntos. No sé si también este retoque, este ajuste que ha hecho Manuel para los dos partidos fuera, también puede ser una baza a la hora de fuera de casa en Europa ¿Puede ser una forma también de defenderse y aprovechar la velocidad de Antony y Abde?

R. Creo que será una parte importante para nuestros partidos fuera de casa. Los partidos de Europa que al final te exigen mucho, que los rivales son muy complicados, que jugar fuera de casa en Europa todo el mundo sabe lo que cuesta ganar, lo que cuesta conseguir un buen resultado y pienso que será una buena baza. Al final pienso que dentro de lo malo que fue perder aquí en casa, de la forma que lo hicimos contra el Atlético, aprendimos de nuestros errores, vimos exactamente lo que no se podía repetir y creo que el equipo está madurando mucho en ese sentido. Si queremos hacer cosas importantes viene de la solidaridad defensiva, al final lo otro lo tenemos, tenemos talento, tenemos jugadores buenísimos arriba, rapidísimos y al final consiste en tener portería a cero, defender todos juntos y luego atacar y hacer nuestro fútbol.

P. Quien ha venido y ha caído de pie es Álvaro Fidalgo, se le ve como si llevara aquí toda la temporada. Se te ve mucha química con él y con Pablo en estos dos últimos partidos...

R. Creo que hemos hecho una mejora en el centro del campo donde estamos también mucho más juntos, donde nos permite estar más sólidos en defensa, que había veces que el equipo estaba muy abierto y a veces nos costaba más a la hora de las transiciones, pienso que ahora esto lo estamos mejorando mucho y sí, la verdad que muy contento de que Álvaro esté con nosotros, pienso que juega fácil al fútbol, lo difícil lo hace fácil y al final pienso que es de las cosas más complicadas. También tiene mucho trabajo en defensa, nos da mucha calma y mucha posición de balón, así que contentos de que esté aquí, de que esté aportando tanto y ojalá que siga aportando.

Quien tiene muchas ganas de agradar y además se le ve cada vez que intenta disparar desde cualquier lado es Nelson. Además de esa potencia bruta que tiene en el disparo, ¿qué cualidad destacas de él? Sí, bueno, Nelson todos sabemos que es un jugador físicamente increíble, es un portento físico, un jugador de mucho recorrido, con buen trato de balón, con un golpeo sensacional, la verdad que también es un gusto tenerlo aquí con nosotros, nos está ayudando mucho y seguro que irá más, irá por más y la verdad yo lo veo muy bien a Nelson y con ganas.

La relación entre Marc Roca y Pablo Fornals

P. En ese Europeo de España Sub-21 que ganas, el medio campo era Fornals, Fabián, Ceballos, Dani Olmo y tú. Con Pablo ya jugaste tú una fase de grupo en la 17-18 con Luis de la Fuente, que de hecho debutaste con Pablo en el campo la primera vez, fue en España 1-2 Irlanda del Norte. Os conocéis a la perfección...

R. Llevamos muchos años, muchos partidos juntos. La verdad que con Pablo siempre ha sido muy fácil jugar, al final jugadores de este nivel técnico, cómo entienden el juego y que encima son trabajadores, la verdad que me lo pone muy fácil, es un gusto tenerlo como compañero, la temporada que está haciendo está siendo sensacional y ojalá que podamos culminar el resto de temporada como a este nivel.

P. ¿Qué cualidad crees que es lo que lo hace a Pablo cada día ser mejor y ser más líder?

R. Pienso que todo viene desde el trabajo, desde el trabajo diario, desde su fútbol, desde su talento, desde que también el equipo pienso que está acompañando, está ayudando y seguro que serán buenos meses para todos.

Marina Casanova

P. 45 partidos son los que has jugado en tu carrera con Fornals y en el Betis con el que más has jugado es con Abde, 61 ambos sobre el campo. Estamos viendo un Abde cada día más determinante...

R. Abde está a un nivel altísimo, está trabajando muy duro para tener este rendimiento tan alto y la verdad que muy contento, lleva muchos goles, muchas asistencias, nos está aportando mucho, no sólo en la fase ofensiva, también en defensa, así que contentos y que siga así.