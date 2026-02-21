Marc Roca: "Manuel Pellegrini es nuestro líder, es un gozo tenerlo como entrenador en el Betis"

Marc Roca (26 de noviembre de 1996) se está convirtiendo en uno de los hombres del momento en el Real Betis Balompié. El pivote verdiblanco, desde la llegada de Fidalgo y el ajuste de Manuel Pellegrini con Pablo Fornals, manifiesta sentirse más cómodo en el 4-3-3 que ha llevado a los béticos al triunfo ante el Atlético de Madrid y el Mallorca.

El centrocampista catalán atiende a El Correo de Andalucía en la previa del Betis-Rayo y repasa y destaca el papel de líder de Manuel Pellegrini en el Betis, con quien ha jugado de 6 y de 8 y sobre el que reconoce que "es un gozo tenerlo como entrenador".

P. Con Manuel Pellegrini has jugado de 6, has jugado de 8. ¿En qué cambia tu rol táctico y en cuál de ellos te sientes más cómodo?

R. Bueno, yo me adapto al final. La posición donde siempre me he sentido más cómodo es en el pivote, con un 4-3-3, como estamos jugando ahora. Ahí he jugado en el Espanyol, ahí con el Bayern, ahí he jugado también con la Sub-21. Es una posición que a mí me gusta mucho, donde me siento muy cómodo en fase defensiva ayudando a los compañeros en fase ofensiva con la selección de balón y dando equilibrio al equipo, así que bueno, al final donde el míster decida. También sé que soy un jugador bastante polivalente, donde también tengo mucho recorrido, entonces también te puedo jugar de 8, así que donde el míster decida, al final estoy para ayudar, para sumar, para dar lo mejor de mí y lo que el míster diga.

P. Una cosa que le gusta mucho al míster es el juego reducido, los ejercicios de juego reducidos en los entrenamientos. También por eso quizá confiera tanta importancia a los mediocampistas en sus equipos.

R. Sí, obviamente le gusta que el medio tenga el balón, que por dentro nos asociemos entre nosotros, sabe que en la fase ofensiva es donde tenemos más talento, más creatividad, más calidad y nos da mucha libertad y eso también hace que el jugador se sienta libre para tomar sus decisiones, así que para mí es superbeneficioso.

Marina Casanova

P. Te pregunto por el juego reducido porque además de Manuel, que fue pionero en España, también otro de los que creo que lo llevaba a cabo era Julian Nagelsmann, que lo tuviste allí en el Bayern al llegar. No sé si tú encuentras similitudes algunas entre Nagelsmann y Pellegrini, sobre todo en esa primera fase de robo tras pérdida alta cuando en el Betis la lleváis a cabo.

R. Bueno, depende, aquí ahora mismo estamos jugando un poquito más en las transiciones, cuando estamos juntos y tenemos posesiones largas sí que nos permite poder hacer la presión tras pérdida. Es verdad que en el Bayern también teníamos más posesión de balón, al final sometíamos un poquito más al rival y eso te permitía estar muy arriba y hacer la presión tras pérdida. Son dos entrenadores de mucho nivel, con el míster la verdad que estamos encantados y es un líder.

P. Otro de los que también entiendo que te ha marcado un poco en tu carrera, que ahora lo vemos aquí en el Barcelona, es Hansi Flick. ¿Qué me puedes contar de él?

R. Bueno, pues buen entrenador, muy buena persona. Lo que estáis viendo, al final un equipo que le gusta mucho atacar, que es muy vertical, siempre que puede tirar para delante, tira para delante. Es verdad que también un equipo que también tiene muy buena presión tras pérdida, al final si tuviera que decir algún counter sería los contragolpes que le hacen, la exposición que le da su defensa, pero bueno, muy gran entrenador y muy buena persona.

Y en el día a día, ¿cómo es Manuel y su cuerpo técnico?

R. Pues muy alegre, muy feliz, ya te digo, es un líder dentro del vestuario, nos da confianza, nos da esa seguridad, nos da esa familiaridad que también se necesita para uno ser uno mismo, y la verdad que los resultados hablan por sí solos, pienso que está haciendo aquí unas campañas increíbles, es nuestro líder, al final todo el mundo lo quiere mucho dentro del vestuario, dentro de todo el beticismo, y es un gozo tenerlo como entrenador.

P. Una última cosa, Marc ¿qué rasgo crees que separa a un buen 6 de un 6 top? ¿La lectura de espaldas, el timing o el robo?

R. Bueno, pienso que hay muchos pequeños detalles. A mí me gusta más un seis creativo, posicional, donde tiene buena salida al equipo, donde siempre esté bien colocado para ser un ancla, para que el compañero siempre tenga un pase fácil y defensivamente pienso que es el típico, que tiene que dar equilibrio, que debe estar cerquita de las ayudas y que de fluidez.