Las notas de los jugadores del Betis ante el Rayo: Bakambu, el más destacado

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos ante el Rayo Vallecano en un partido en el Antony falló dos goles y en el que Martínez Munuera fue protagonista no señalando un claro penalti sobre Cucho Hernández tras el descanso.

En el minuto 16 abrió la lata Cédric Bakambu y en el 42 empató Isi Palazón a centro de Ratiu.

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: fue fiel a la idea que lo llevó al triunfo en Madrid y en Palma y no tocó nada en un once que al descanso modificó con la entrada de Cucho Hernández, clave en la acción del penalti no señalado. Metió a Valentín por Ricardo y el argentino se queda sin derbi tras ver una amarilla dudosa. El Betis creyó ganar antes de conseguirlo y sufre un receso por la Champions. ¿Le pasa algo a Junior? ¿Por qué entra Riquelme antes que Deossa o Altimira?

Titulares

(5) Álvaro Valles: en el gol de Isi no tuvo culpa. Apenas tuvo trabajo.

(5) Aitor Ruibal: lesionado en el segundo tiempo, veremos el alcance. Se dejó como siempre todo en el campo y aportó sacrificio, participando en el gol de Bakambu con su centro tras doblar a Antony. En el gol de Isi le ganó el vallecano la posición muy fácil.

(5) Diego Llorente: bajó el imperial nivel mostrado en Mallorca y estuvo algo más impreciso en ciertas acciones que parecían fáciles de solucionar. En el gol pudo estar más certero y despejar.

(6) Natan: cuando no había fuerzas tiró de pundonor para dar un último aliento al equipo en el descuento. Jugar al lado de Ricardo siempre complica.

(5) Ricardo Rodríguez: en ataque apenas se asomó y en defensa le ganó Ratiu en la acción del gol. Cubre su perfil, pero un Betis europeo no puede permitirse el lujo de contar con el suizo como titular.

(5) Marc Roca: de más a menos como eje del equipo por detrás de Fidalgo y Fornals, que se descolgaron y por momentos lo dejaron con mucho espacio por cubrir

(7) Álvaro Fidalgo: ofrece dinamismo al juego del Betis y no dejó de enseñarse en las bandas y romper tácticamente al Rayo descolgándose por detrás de la medular del rival.

(5) Pablo Fornals: no está en su mejor tramo de temporada y el Betis lo nota. Le falta esa chispa, tras un cansancio acumulado importante, que lo hace diferencial. Pellegrini lo vio claro y buscó otra cosa en el banquillo.

(4) Antony: falló dos goles, uno en cada parte. En la primera regateó a Batalla y no acertó sin portero y en el descuento de la segunda erró ante el meta argentino con una definición mejorable. En sus botas estuvieron el posible 2-0 de la tranquilidad y el 2-1 al final.

(5) Ez Abde: nada le frena. No paró de buscar a Ratiu, de hacerle difícil cada acción yendo fuera y dentro y cambiando siempre de registro, pero el ucraniano no le perdió la cara nunca al marroquí, ganándole muchos duelos. El jugador más desequilibrante y que atraviesa un gran momento. En la que le dio Antony en el descuento pudo quizás finalizar él mismo y no ser solidario.

(8) Cédric Bakambu: no empezó atinado en controles, pero en cuanto le tomó el pulso al partido fue el mejor del Betis sobre el campo. Ganó duelos divididos, recogió balones sueltos para darles continuidad y anotó el gol estando en el sitio en el que siempre debe estar un delantero centro.

Betis-Rayo Vallecano, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Suplentes

(6) Cucho Hernández: fue pisar el verde y provocar una falta peligrosísima que debió ser penalti y segunda amarilla para Mendy. Se le nota todavía falto de físico y lo perjudicó al final.

(2) Rodrigo Riquelme: desperdició la oportunidad. A finales de febrero, su rendimiento en el Betis está muy por debajo de lo esperado.

(7) Ángel Ortiz: frenó por completo al Rayo por su costado y no paró de ayudar a Antony y doblarle una y otra vez. Debe ser el titular.

(5) Valentín Gómez: ya ha conocido que en España cuando despejas te pueden pitar falta, sacarte una amarilla e incluso revisar si pudo ser roja o penalti. Evitó un gol.

(6) Nelson Deossa: cuando las fuerzas se agotaron apareció el colombiano para insuflar aire al Betis en el descuento recuperando balones y dotando de sentido a las acciones.