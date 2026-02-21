Manuel Pellegrini carga contra el VAR tras el Betis-Rayo: "Intervino muy mal"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció ante los medios de comunicación al término del encuentro contra el Rayo Vallecano que se saldó con empate a uno.

Análisis del partido: "Fue un partido bastante parejo en el que nos pusimos en ventaja. El primer tiempo, en la única peligrosa convirtieron, tampoco creamos nosotros muchas ocasiones para agrandar el marcador. Luego llegan las acciones, una en cada área, es extraño que se pare tanto. No reclamamos ninguno de los dos equipos. Luego, tuvimos ocasiones para haber ganado, pero en términos generales fue un partido bastante parejo".

Valoración del punto o de haber perdido dos: "En los 90 minutos no recuerdo una parada de Valles. Solo tengo esa llegada y en el segundo, si bien dominaron algo más, no tuvieron claras. Nosotros sí tuvimos más claras. Cada uno tiene su visión de partido y hay que respetarlas".

Nivel de Antony: "Lo del pubis lo va a seguir teniendo todas las semanas, o se cura o no va a poder seguir jugando. Una vez calienta no tiene más molestias. Lo cuidamos durante la semana, pero en términos generales fue más por la emoción de haber perdido la oportunidad de perder esos tres puntos".

Cambios de Aitor Ruibal y Bakambu: "Bakambu tuvo un golpe muy fuerte que le impedía correr y no pudo seguir. Estaba muy bien, pero tenía un golpe que no le permitía correr. Tuvo que entrar Cucho que venía recién apareciendo, pero se esforzó lo suficiente. Aitor tuvo una pequeña contractura que le molestó y tuvo que entrar Ángel. Lo de Bakambu es el golpe y lo de Aitor habrá que verlo con el doctor en los próximos días".

Actuación del VAR según Pellegrini

Tiempo de revisión del VAR: "Me ha parecido que el VAR intervino muy mal, primero porque ninguno de los dos equipos reclamamos nada. Si no hay reclamo no se puede demorar siete o ocho minutos para saber si hay una uña dentro o fuera del área. El VAR está para corregir errores groseros del arbitro. Ninguno reclamo ni a favor ni en contra y se perdieron ocho minutos por las acciones y fue una intervención del VAR sin ninguna necesidad".

Penalti a Cucho: "No la he visto ninguna de las dos y ninguna me interesa. Fue una intervención del VAR por exceso de emoción. Es increíble que tenga que intervenir en esas acciones".

Afición del Betis: "La pasión de la hinchada del Betis realmente cuesta creerla, es increíble, siempre detrás de nosotros, apoyando y más todavía con el derbi la semana siguiente. La hinchada siente que estamos en un momento importante y entre todos hay que hacer una cosa importante. Ojalá sumar la mayor cantidad de puntos antes de llegar la Europa League. Si el público nos trata así, hay que intentar responderles en el campo. Ojalá terminemos una buena temporada juntos, equipo e hinchada".

Derbi ante el Sevilla: "En términos generales no hablo del derbi antes del derbi. Hasta hoy las preguntas del derbi no las contesté. Sabemos lo trascendente que es para la ciudad y será un orgullo tener esa rivalidad deportiva que no tiene que excederse de lo deportivo. Tenemos que intentar buscar tres puntos que al ser un derbi vale seis. Por seguir sumando puntos y disputando las posiciones europeas y ojalá hagamos un partido muy completo para dedicarle una victoria a la hinchada".