Diego Llorente y el VAR: "Entró para jugadas claras y manifiestas, si estás cinco minutos viendo una acción ya no es ni clara ni manifiesta"

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos ante el Rayo Vallecano en un encuentro con errores de cara a gol y que estuvo marcado por la polémica arbitral en un penalti no señalado de Nobel Mendy a Cucho Hernández al comienzo de la segunda mitad.

Al término del encuentro habló en zona mixta Diego Llorente para analizar lo sucedido y para dar las gracias a Isi Palazón por su honestidad en el lance entre Valentín Gómez y Ratiu que los colegiados revisaron.

Análisis del partido: "Bueno, creo que ha sido un partido donde hemos empezado muy bien, luego quizás nos ha penalizado darles un poco la posesión a ellos y esperar o intentar meter el segundo a la contra y bueno creo que es algo que tenemos que mejorar, seguir insistiendo una vez metemos el gol y no ceder en la posición de balón al otro equipo, pero bueno creo que tal y como sea el partido hemos tenido también la segunda parte alguna para meter, hay que seguir trabajando".

Dos puntos perdidos: "Bueno yo creo que cuando miran las ocasiones, sobre todo alguna muy clara en la segunda parte podíamos haber ganado, el día del Valencia creo recordar pues esa ocasión entró, hoy no ha querido entrar, pero es que estamos ya en una fase de temporada donde ningún equipo regala ningún punto y el Rayo pues creo que también ha hecho un buen partido".

Frenazo por la Champions: "Creo que no hay que volverse loco, hace unas semanas después del partido contra la vez quiero recordar nadie ha hablado de Champions, ahora parece que se ha vuelto a instaurar todo ese debate, creo que tenemos que ir partido a partido sabiendo que va a ser muy difícil, que quedan muchos puntos y que esas plazas de tan arriba se deciden más adelante, creo que ahora mismo hay que ir partido a partido, el próximo domingo nos espera un partido muy complicado y hay que intentar pues conseguir puntos".

Derbi ante el Sevilla: "Siempre lo he dicho, creo que la dinámica de los equipos no hay que tenerla muy en cuenta, el Rayo mismamente venía de perder tres partidos, le ganó el otro día al Atlético un resultado contundente y hoy ha hecho un buen partido, así que yo no estoy muy a favor de los favoritismos, puede pasar de todo pero evidentemente queremos los tres puntos porque estamos delante de nuestra gente y lo tenemos que demostrar".

Cambio de Aitor por lesión: "Bueno lo de Aitor ha sido algo creo que de la cadera, no sé si en un mal giro o lo que sea, no creo que sea mucha cosa y bueno Antony creo que da todo por este escudo, es alguien que siente mucho todo, ha tenido esa última ocasión que creo que ha sido más mérito del portero que ha achicado muy bien que demérito de Antony, así que bueno, como te digo el día de la Valencia entró y no ha querido entrar, hay que seguir".

Penalti a Cucho y acción de Valentín: "Yo entiendo que es un trabajo muy complicado, tanto ser árbitro de campo como ser árbitro de VAR, pero creo que estamos perdiendo un poco la esencia de lo que es el VAR. El VAR entró para jugadas claras y manifiestas, si estás cinco minutos viendo una acción ya no es ni clara ni manifiesta, por lo que sea, porque no hay cámaras lo suficientemente que muestran la jugada y creo que le hace un flaco favor al árbitro de campo tenerle cinco minutos esperando. Se han hecho normas como la del portero para favorecer el ritmo del juego y de repente estar cinco minutos esperando. Luego la de Valentín, pues bueno, el mismo Isi que yo la verdad es que le agradezco porque le ha honrado decir al propio árbitro que ha llegado antes Valentín que el jugador del Rayo y de la inercia de despejar el balón, evidentemente esa pierna no puede desaparecer. Es una jugada evidentemente al límite, pero creo que hay un reglamento que no siempre hay que interpretar como robots y volver a repetir lo del principio, es un trabajo muy difícil pero creo que hay muchas veces que el VAR le dificulta un poco la labor al árbitro de campo".

Tarjeta a Valentín: "Desde el principio el árbitro lo que repetía era que había llegado antes Valentín y que de una, digamos, fuerza excesiva al despejar el balón, pues le da al jugador del Rayo. De ahí a mostrar roja creo que hay un abismo, creo que hay que saber interpretar muchas veces jugadas del fútbol que no es fácil, pero los que jugamos al fútbol creo que lo vemos claro. Isi y yo estábamos en la misma opinión. Cosas que pasan".