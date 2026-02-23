El Betis repetirá entrenamiento a puertas abiertas en La Cartuja como en el derbi de la ida en Nervión

El Real Betis Balompié celebrará este sábado 28 de febrero a las 11:00 horas un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio La Cartuja, con acceso libre para los aficionados desde las 9:30 horas como antesala del derbi ante el Sevilla Fútbol Club del domingo a las 18:30. La entrada se realizará por las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo Grada Baja), entregándose un tique por motivos de seguridad y control de aforo, con accesos habilitados para personas con movilidad reducida.

El club anunció a través de sus redes sociales que celebrará un entrenamiento a puertas abiertas el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas al igual que lo hizo en el encuentro de ida ante el Sevilla en Nervión. El acceso al estadio de La Cartuja se habilitará una hora y media antes del inicio de la sesión.

La expectación es alta y se espera una gran afluencia de público, con miles de béticos dispuestos a mostrar su apoyo en la víspera del derbi. El conjunto verdiblanco regresó el pasado sábado al estadio de La Cartuja tras sus dos victorias a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca y lo hizo empatando a uno ante el Rayo Vallecano.

Todos los detalles del entrenamiento del Betis en La Cartuja a puertas abiertas

El entrenamiento del primer equipo del Real Betis de este sábado 28 de febrero tendrá lugar en el Estadio La Cartuja a las 11:00 horas y será a puerta abierta. Todos los aficionados que lo deseen podrán acceder libremente al recinto desde las 9:30 horas para dar aliento y apoyo a los jugadores en la sesión previa al derbi ante el Sevilla FC, que se disputa el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas.

El acceso se podrá realizar por las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo Grada Baja). Antes de ingresar en las instalaciones, todos los asistentes recibirán un tique por motivos de seguridad y control de aforo.

Las personas con movilidad reducida podrán acceder por las zonas habilitadas de las puertas 14 (Gol Norte) y 10 (Fondo) en el acceso PMR. Para cualquier duda o consulta, este grupo de aficionados puede ponerse en contacto con kapacita@realbetisbalompie.es.

Los asistentes, en el caso de que se desplacen en sus vehículos particulares, podrán estacionar en el aparcamiento P7 Norte, con acceso único por la rotonda de RTVE. También estará habilitado el aparcamiento de motocicletas bajo el rocódromo.

En este sentido, el Real Betis recomienda a los aficionados acudir con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones. Asimismo, el Club recuerda que los controles de acceso al recinto se efectuarán siguiendo mismos protocolos de seguridad que en los partidos oficiales. No está permitido acceder al estadio con carritos de bebé, cascos, patinetes, bicicletas, andadores u otros elementos que puedan dificultar el acceso o la evacuación. Tampoco están permitidos los objetos que aparecen en la gráfica del final de esta información.

El Real Betis ruega a sus aficionados que sigan las indicaciones del personal de seguridad en todo momento y accedan a las instalaciones de manera tranquila y ordenada con el objetivo de disfrutar de una gran mañana de beticismo en una fecha tan señalada para el fútbol en la ciudad de Sevilla.