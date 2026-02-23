El Gran Derbi
Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi en La Cartuja: fecha y hora
El conjunto verdiblanco se encuentra preparando el encuentro del domingo y quiere sentir el cariño de la afición en los días previos
Los aficionados del Real Betis podrán arropar a su equipo antes del Gran Derbi. El conjunto verdiblanco y el Sevilla FC se enfrentarán el próximo domingo, a las 18:30 horas, en el partido correspondiente a la jornada 26 de Liga.
El club ha anunciado a través de sus redes sociales que celebrará un entrenamiento a puerta abierta el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas. El acceso al estadio de La Cartuja se habilitará una hora antes del inicio de la sesión.
La expectación es alta y se espera una gran afluencia de público, con miles de béticos dispuestos a mostrar su apoyo en la víspera del derbi. El equipo llega de regresó al estadio de La Cartuja tras sus dos victorias a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca y lo hizo empatando, este último fin de semana, ante el Rayo Vallecano.
- La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
- El Betis encara una nueva fase de obra del Benito Villamarín con trabajos previos para dar suministro eléctrico al estadio
- Álvaro Fidalgo responde a Herrera y se ofrece a Javier Aguirre: 'Es el que manda, estoy abierto a ir con México
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: Diego Llorente, imperial
- Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)
- Cuenta atrás en el Betis: los cuatro clubes que insisten en el fichaje de Cédric Bakambu
- Alineación probable del Betis en Mallorca: Natan lidera la defensa de Pellegrini
- El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga