Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi en La Cartuja: fecha y hora

Los aficionados del Real Betis podrán arropar a su equipo antes del Gran Derbi. El conjunto verdiblanco y el Sevilla FC se enfrentarán el próximo domingo, a las 18:30 horas, en el partido correspondiente a la jornada 26 de Liga.

El club ha anunciado a través de sus redes sociales que celebrará un entrenamiento a puerta abierta el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas. El acceso al estadio de La Cartuja se habilitará una hora antes del inicio de la sesión.

La expectación es alta y se espera una gran afluencia de público, con miles de béticos dispuestos a mostrar su apoyo en la víspera del derbi. El equipo llega de regresó al estadio de La Cartuja tras sus dos victorias a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca y lo hizo empatando, este último fin de semana, ante el Rayo Vallecano.