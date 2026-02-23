Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa Feria SevillaCierre Instituto HíspalisMorante de la PueblaEntrenúcleos MetroVecino Dos HermanasPuente Vera SevillaTemperatura SevillaPregonero Semana SantaDimisión Alcalde La AlgabaCalle FrancosIglesias Sevilla
instagramlinkedin

El Gran Derbi

Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi en La Cartuja: fecha y hora

El conjunto verdiblanco se encuentra preparando el encuentro del domingo y quiere sentir el cariño de la afición en los días previos

Jugadores del Real Betis posan para una foto durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el Rayo Vallecano en el estadio de La Cartuja el 21 de febrero

Jugadores del Real Betis posan para una foto durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el Rayo Vallecano en el estadio de La Cartuja el 21 de febrero / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Los aficionados del Real Betis podrán arropar a su equipo antes del Gran Derbi. El conjunto verdiblanco y el Sevilla FC se enfrentarán el próximo domingo, a las 18:30 horas, en el partido correspondiente a la jornada 26 de Liga.

El club ha anunciado a través de sus redes sociales que celebrará un entrenamiento a puerta abierta el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas. El acceso al estadio de La Cartuja se habilitará una hora antes del inicio de la sesión.

Noticias relacionadas

La expectación es alta y se espera una gran afluencia de público, con miles de béticos dispuestos a mostrar su apoyo en la víspera del derbi. El equipo llega de regresó al estadio de La Cartuja tras sus dos victorias a domicilio ante Atlético de Madrid y Mallorca y lo hizo empatando, este último fin de semana, ante el Rayo Vallecano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
  2. El Betis encara una nueva fase de obra del Benito Villamarín con trabajos previos para dar suministro eléctrico al estadio
  3. Álvaro Fidalgo responde a Herrera y se ofrece a Javier Aguirre: 'Es el que manda, estoy abierto a ir con México
  4. Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano: Diego Llorente, imperial
  5. Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)
  6. Cuenta atrás en el Betis: los cuatro clubes que insisten en el fichaje de Cédric Bakambu
  7. Alineación probable del Betis en Mallorca: Natan lidera la defensa de Pellegrini
  8. El derbi Betis-Sevilla ya tiene horario confirmado por LaLiga

Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi en La Cartuja: fecha y hora

Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi en La Cartuja: fecha y hora

Diego Llorente y el VAR: "Entró para jugadas claras y manifiestas, si estás cinco minutos viendo una acción ya no es ni clara ni manifiesta"

Diego Llorente y el VAR: "Entró para jugadas claras y manifiestas, si estás cinco minutos viendo una acción ya no es ni clara ni manifiesta"

Manuel Pellegrini carga contra el VAR tras el Betis-Rayo: "Intervino muy mal"

Manuel Pellegrini carga contra el VAR tras el Betis-Rayo: "Intervino muy mal"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Rayo: Bakambu, el más destacado

El Betis se deja dos puntos ante el Rayo entre la polémica y el descuento (1-1)

Real Betis Balompié-Rayo Vallecano, en directo: así te hemos contado el partido (1-1)

Real Betis Balompié-Rayo Vallecano, en directo: así te hemos contado el partido (1-1)

Fotogalería | Betis-Rayo Vallecano, en imágenes

Marc Roca: "Manuel Pellegrini es nuestro líder, es un gozo tenerlo como entrenador en el Betis"

Marc Roca: "Manuel Pellegrini es nuestro líder, es un gozo tenerlo como entrenador en el Betis"
Tracking Pixel Contents