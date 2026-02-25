Marc Roca: "Ganamos los dos últimos y queremos ganar el tercer derbi"

El derbi ya se acerca. En el seno del vestuario del Real Betis Balompié ya se piensa únicamente en el duelo del domingo en La Cartuja, donde los verdiblancos intentarán revalidar el triunfo logrado en la ida en Nervión por 0-2 con goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira en un enfrentamiento que acabó envuelto en polémica.

Para analizar todo lo que acontece en esta previa del derbi sevillano nos atiende Marc Roca a El Correo de Andalucía. El pivote de Vilafranca del Penedès mira al futuro con optimismo en el Betis y realza el papel de Manuel Pellegrini, "el líder".

Pregunta. Lograr quizá esa conexión que tenía el Betis en el Villamarín, no ha sido fácil en la cartuja, pero poco a poco se ve un estadio, que lo estáis haciendo cada vez más vuestro.

Respuesta. Sí, sí, tienes razón, que a lo mejor al principio nos sentíamos un poquito más fríos que en el Villamarín, al final es normal. Es un estadio mucho más abierto, hay más espacio de la grada hasta el terreno de juego y es un espacio que al final lo llenas con 60.000 personas y aún se ve un poquito vacío, pero bueno, la verdad que estamos encantados de tener a nuestra afición ahí que nos están apoyando a muerte cada partido y nos hacen sentir como en casa. Siempre nos dan esa energía que necesitamos para afrontar los partidos, así que muy contentos, cada vez más estamos sintiendo La Cartuja como nuestra casa y ahí tendremos que hacer partidos importantes.

P. Tercera temporada en el Betis y por desgracia, por mala suerte, por lesiones, todavía no has podido jugar ningún derbi como local, has jugado los tres como visitante, empataste el primero, perdiste el año pasado y este ganasteis 0-2, además con un gran partido. ¿Qué esperas de tu primer derbi con el público verdiblanco detrás?

R. Con muchas ganas, con mucha ambición y con mucha energía. Al final son partidos especiales, me tocó vivir los dos años anteriores del partido aquí en casa desde fuera y la verdad que lo viví, lo disfruté muchísimo porque al final conseguimos el resultado que queríamos, sobre todo el año pasado y con muchas ganas, con ganas de darles una victoria a la afición, de regalárnosla también a nosotros, a nuestras familias. Ojalá nos salga un buen partido y podamos ganar los tres puntos.

P. ¿Pesa un poco la responsabilidad de ganar el tercer derbi de forma consecutiva? Además es también el primero oficial en La Cartuja. No sé si eso puede llegar a pesar...

No, pesar no, te diría que es una motivación, cada derbi es una motivación. Ganamos los dos últimos, queremos ganar el tercero. Ya te he dicho antes que al final el fútbol es presente, lo que importa es lo que hagamos el siguiente partido, así que ya te digo, saldremos con muchas ganas, con mucha ambición, en casa con nuestra afición y vamos a darlo todo para conseguir la victoria que es nuestro objetivo.

Cómo se prepara el derbi

P. ¿En qué se suele poner más el foco en un derbi?

R. Bueno, hay mucho ruido, la verdad que hay mucho ruido pero nosotros siempre intentamos poner el foco en nosotros mismos, en cada uno estar bien físicamente, mentalmente, de estar concentrado en lo suyo. Siempre pienso que tienes que hacer tu faena, no tienes que hacer de más porque hay veces que quieres hacer de más y entonces no salen las cosas bien, así que pienso que es un partido donde hay que ser inteligente, donde tienes que hacer tu trabajo, no querer hacer de más y seguro que así podamos conseguir el objetivo.

Marina Casanova

P. Por lo que te leo eres una persona que te gusta mucho ver fútbol, atendiendo un poco a la temporada de cada uno, no sé, ¿qué partido esperas?

R. Bueno, espero un partido caliente porque sabemos que en los derbis al final siempre hay esa energía y esas ganas de los dos equipos y de todos los jugadores que dan el 200%, y un partido, espero, donde nosotros seamos protagonistas con el balón, donde tengamos ocasiones y ojalá donde podamos ganar el partido. Ellos sabemos que son un equipo muy físico, que también son muy duros en las marcas y que nos han dado un partido complicado, pero confío mucho en el equipo, estamos bien y tenemos que afrontar este partido con las ganas y con la ambición de ir a por los tres puntos.

P. Por último, respecto al derbi, ¿cómo se gestiona desde dentro para no entrar en esas provocaciones, para que todo el ruido no afecte? Porque en la ida también vimos, con el partido ya resuelto, unos incidentes algo lamentables.

R. Sí, pero bueno, con normalidad, con tranquilidad. Al final pienso que en el equipo tenemos jugadores con mucha experiencia que hemos vivido partidos y situaciones de mucho estrés, de mucha competencia, de un nivel muy alto y al final el derbi sabemos lo que es, ya lo han vivido casi todos los de la plantilla y sabemos convivir con ello. Al final, ya te digo, tenemos la motivación y las ganas de regalar la victoria a la afición y vamos a ir a por ello.