El recuerdo de Sergi Altimira: "Meter un gol en un derbi no se olvida nunca"

El último goleador del Real Betis Balompié en un derbi fue Sergi Altimira. El de Cardedeu anotó en el 68' tras una falta a Pablo García que botó Fornals. El centrocampista verdiblanco recibió sólo en el segundo palo, pensó, y le pegó fuerte con rabia a la red para hacer el 0-2 y sellar la victoria de los de Manuel Pellegrini en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Anotar un tanto que signifique un triunfo en un derbi es algo que rara vez se olvida, y para Sergi Altimira no es diferente y así lo expresó en los medios del club verdiblanco en la antesala del partido del domingo: "Recuerdo el partido como si fuese ayer. Fue un gol importante para el equipo y para mí".

Un gol para el recuerdo: "Sí, ojalá, ojalá. La verdad que recuerdo el partido como si fuese ayer y esperamos que vaya igual de bien. Fue para dar un poco más de tranquilidad porque nos estábamos mereciendo ampliar el marcador y, bueno, para mí imagínate meter gol en un derbi, que eso no se olvida nunca".

Qué espera del Sevilla: "Creo que nos vamos a encontrar un Sevilla muy competitivo, como es siempre. Sí que es verdad que no viene en su mejor momento, pero al final yo creo que en un derbi cosas se igualan un poquito más, pero bueno, tenemos que hacer valer el factor campo, que la afición seguro que estará entregada al máximo y a ver si nos da ese empujón para hacer ese factor más a favor".

Sergi Altimira celebra tras marcar el 0-2 durante el partido de LaLiga entre Sevilla FC y Real Betis celebrado este domingo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Ganar por la afición: "Sí, exacto, desde el día antes ya notar sus ganas, su ilusión por el partido y como tú dices 60.000 personas habrá seguro, así que tenemos que dar el máximo para darles una victoria. No sólo esta semana, la semana anterior también te dicen que a tope el derbi, pero bueno, al final qué decirte, la gente está con muchas ganas, muy ilusionada por este partido y como he dicho antes, poderles dar una alegría en casa el primer derbi de la cartuja sería estupendo".

Profundidad de plantilla: "Somos una plantilla muy amplia y al final cuando estemos, como tú dices, todos habrá que ver, pero bueno, el nivel es alto y por suerte tenemos jugadores muy buenos".

Tres derbis ganados consecutivos: "Es un aliciente más para salir a ganar. Sería estupendo regalarle esa alegría a la afición en nuestro primer derbi en el Estadio de la Cartuja".

Objetivo del Betis: "Al final es nuestro objetivo intentar ser lo más regulares posibles para, como tú dices, estar ahí entre quinta, sexta, quinta y a ver si podemos ir un poquito más arriba y, bueno, y en Europa seguir en la competición".

Sorteo de Europa League del próximo viernes: "Bueno, al final lo único de los cuatro que conocemos es el Nottingham, que nos puso las cosas complicadas, pero bueno, al final tenemos que afrontar la eliminatoria todo quien nos toque al máximo, si no voy mal las vueltas en casa, o sea que bueno, intentar pasar y seguir avanzando".