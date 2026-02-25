Sorteo de la Europa League: Horario, dónde ver y posibles rivales del Betis en octavos

El Real Betis Balompié ya tiene billete directo para los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26 tras acabar 4º en la fase liga. Este viernes 27 de febrero descubrirá en un sólo sorteo mucho más que su próximo rival: también quedará dibujado su cuadro completo hasta la final (y, por arrastre, el orden de las eliminatorias).

Antes de que en Nyon se celebre el sorteo europeo que tendrá en vilo a los verdiblancos será el turno de Manuel Pellegrini, que comparecerá a las 12:30 ante los medios de comunicación en la previa del derbi sevillano sin conocer aún a qué rival se medirá en marzo la entidad de las trece barras en los octavos de final.

¿Quién puede tocarle en octavos al Betis?

Al estar en el Top-8 de la fase liga, el Betis será cabeza de serie en octavos. Eso implica, además, el premio habitual: jugar la vuelta en casa.

Y, según el cuadro fijado por el sorteo previo del ‘play-off’, el rival verdiblanco saldrá de una de estas dos eliminatorias fijadas para el jueves 26 de febrero.

Viktoria Plzeň vs Panathinaikos, en el turno temprano (18:45 CET): la ida terminó 2-2 , así que llega totalmente abierta a la vuelta.

en el turno temprano (18:45 CET): la ida terminó , así que llega totalmente abierta a la vuelta. Nottingham Forest vs Fenerbahçe, en el turno de noche (21:00 CET): el Forest llega con un 3-0 a favor tras la ida en Estambul.

Con esos marcadores cerrados, ya sí el viernes conocerá el Betis a su rival.

¿Cómo funciona el sorteo? Lo que debes saber La UEFA agrupa a los cabezas de serie por parejas según su posición en la fase liga: 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8. Desde ahí, el sorteo va colocando a los equipos en uno u otro lado del cuadro, y a partir de ese momento queda trazado el camino hasta la final: cuartos y semifinales ya salen "encarrilados" por la posición en el bracket. Un detalle importante para evitar sorpresas: sí pueden enfrentarse equipos del mismo país y también rivales ya vistos en la fase liga.

¿Qué equipos participan en el sorteo?

Participan 16 equipos:

Los 8 mejores de la fase liga (cabezas de serie) : Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma .

: . Los 8 ganadores del ‘play-off’ eliminatorio (aún por decidir en la noche del 26).

Sorteo de octavos de final de la Europa League / UEFA

¿Cuándo será el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Europa League?

El sorteo se celebra el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13:00 (HEC/CET, hora peninsular). La ceremonia tiene lugar en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), sede habitual de los sorteos UEFA. Será retransmitido en directo por Movistar y a través de los canales oficiales de la UEFA (UEFA.tv y la app oficial de la UEFA Europa League) así como a través de UEFA.com. En El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo del sorteo minuto a minuto.

Fechas marcadas por UEFA para el tramo decisivo

Octavos : 12 y 19 de marzo de 2026

: Cuartos : 9 y 16 de abril de 2026

: Semifinales : 30 de abril y 7 de mayo de 2026

: Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)

La UEFA advierte que el calendario definitivo (días y horarios) se confirma tras el sorteo y puede ajustarse por conflictos de estadio/ciudad, así que el "fixture" fino se espera la noche del viernes.